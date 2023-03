90-letnik, ki si je ime nadel po filmu Upor na ladji Caine

Angleški igralec Michael Caine praznuje 90. rojstni dan. Čeprav so mu nekoč napovedovali, da ne bo postal igralec, je dvakratni oskarjevec s svojim značilnim cockneyjskim naglasom postal eden najbolj priljubljenih filmskih zvezdnikov svoje generacije. Pokojna britanska kraljica Elizabeta II. ga je povzdignila tudi v viteza. Četudi je prišel iz povsem drugačnega družbenega sloja.

Rodil se je kuharici in snažilki pri bogatih družinah Ellen Burchell ter nosaču na ribji tržnici Mauriceu Josephu Micklewhitu v Londonski delavski četrti Southwark. Michael Caine je njegov umetniški priimek, najprej je sicer nastopal kot Michael White, vendar ga je leta 1954 njegov agent obvestil, da igralec s takšnim imenom že obstaja. Zato je na hitro pogledal okrog telefonske govorilnice, v kateri je bil, in opazil plakat za film Upor na ladji Caine in ime mu je bilo všeč.

Igral je v več kot stotih filmih, predvsem šarmantne zapeljivce in zlobne gangsterje ali kombinacijo obojega. Je mojster čustev in občinstvo lahko gane do solz. Ne glede na to, ali gre za uspešnice, komedije, psihološke trilerje ali avtorske filme z nizkim proračunom.

Po finančno neuspešnih filmskih začetkih v 50. letih prejšnjega stoletja, ko se je tudi poročil in je, da bi preživljal svojo mlado družino, opravljal najrazličnejša dela, tudi v jeklarni, se je v 60. letih stoletja njegova igralska kariera kmalu začela vzpenjati. Z vlogami v vojni drami Zulu, vohunskem trilerju Strogo zaupno Ipcress in filmom Alfie leta 1966 se je Caine dokončno uveljavil kot filmski zvezdnik. Prav za vlogo v filmu Alfie je prejel svojo prvo od šestih nominacij za oskarja.

Zlati kipec je dobil kar dvakrat – za najboljšo stransko vlogo, in sicer leta 1987 za vlogo v filmu Hanna in njeni sestri. Leta 2000 je sledil drugi oskar za vlogo v filmu Hišni red. Nepozaben je bil tudi v vlogi Alfreda Pennywortha v trilogiji o Batmanu Christopherja Nolana. Michael Caine je tudi petičen zbiralec umetnin, v svoji zbirki hrani platna znanih slikarjev in najraje ima dela Marca Chagalla.

Kljub njegovi visoki starosti je znan tudi že njegov naslednji filmski projekt. V tretjem delu trilerja Mojstri iluzij se z vlogo zlobneža ponovno vrača pred filmske kamere.