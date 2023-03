Oblikuje oblačila, avtomobile in Picassovo razstavo

Barvite proge so značilne za izdelke britanskega modnega oblikovalca Paula Smitha. Čez slab mesec, 8. aprila, bo minilo pol stoletja od smrti enega najbolj znanih slikarjev vseh časov, Španca Pabla Picassa, ki je pred fašistično diktaturo Francisca Franca pobegnil v Francijo in tam ostal do smrti. V Picassovem muzeju v Parizu so zato odprli jubilejno razstavo in britanski oblikovalec Smith je dobil priložnost, da jo zasnuje. Le redko katera Picassova razstava je bila tako barvita, kot je ta. Na ogled bo do 27. avgusta.

Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA je 76-letni Smith povedal, da je hotel Picassa pokazati v novi luči in privabiti drugačno občinstvo. »Mlada generacija je vizualna,« ocenjuje oblikovalec. Znan po svoji barviti modi je na primer portret Picassove mlade ljubimke Marie-Therese Walter obesil pred rumene črte, enega od Picassovih avtoportretov pa v vijoličasto sobo skupaj s študijami za eno od njegovih glavnih del Avignonske mladenke.

Britanski modni oblikovalec ima svoje trgovine po vsem svetu in svoje kolekcije prodaja v več kot 70 državah. Prvo trgovino z imenom Paul Smith Vêtements Pour Homme je odprl v angleškem mestu Nottingham, približno 180 kilometrov severozahodno od Londona. Oblikoval je tudi motorna kolesa, avtomobile, fotoaparate, kolesarske drese in druga športna oblačila, zdaj pa se je prvič lotil umetniške razstave. O tem je povedal, da je bil presenečen, kako enostavno je bilo, verjetno zato, ker se z barvami igra že več kot pol stoletja. Direktorica pariškega Picassovega muzeja in sokuratorka razstave Cécile Debray je sodelovanje s Smithom označila za del posodobljenega koncepta, s katerim se muzej odpira novemu občinstvu.

Po sebi poimenovano modno hišo je Smith ustanovil leta 1970. Svoje izdelke – te je s prvotno moških oblek razširil na vrsto drugih – prodaja tako v lastnih trgovinah kot v nakupovalnih središčih, na letališčih in seveda na spletu. Za svoje delo je prejel kar dva viteška naziva, red britanskega imperija in red tovarišev časti (Order of the Companions of Honour), zato je uradno sir Paul Brierley Smith.