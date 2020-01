Obraz zmage najboljše nogometašice na svetu

S svojo značilno podobo je vse bolj tudi modna ikona, v zadnjem času obraz znamke Loewe. Foto Marco Bertorello/AFP

Priprave na Tokio

Značilni kratki lasje s svežimi odtenki vijoličaste in obraz, ki izraža zmagoslavje in svojevrstno samozadovoljstvo. To je, tokrat ne na nogometnem igrišču, temveč v svetu mode, kakor jo je ovekovečil slavni modni fotograf Steve Meisel. Športnica, ki je dokazala, da je nogomet najbolj priljubljen (tudi) med ženskami, in postala ikona boja za enakopravnost , je nov obraz znamke Loewe.»Z veseljem izrabim vsako priložnost zunaj športa, zlasti v modi,« je povedala za CNN. »Predvsem v kontekstu ženskega športa, kjer se mi zdi, da smo zelo uokvirjeni.« Mej ne premika le pri zagotavljanju enakopravnosti ženskam, ampak tudi istospolno usmerjenim osebam. »Moda je zame sredstvo za izražanje same sebe tako, kakor si želim,« je povedala in se opisala kot osebo, ki se oblači po razpoloženju.Ne glede na to, da ima veliko izkušenj z oblačenjem za eminentne javne dogodke in fotografiranjem za naslovnice revij, kot so Glamour, Marie Claire in Sports Illustrated, ki jo je razglasila za športnico leta (bila je tudi med kandidati za osebnost leta revije Time ), je še vedno najbolj prepoznavna v nogometnem dresu. Štiriintridesetletnico, ki je ameriško ekipo na svetovnem prvenstvu lani drugič pripeljala do zmage, je Fifa lani razglasila za najboljšo nogometašico na svetu, trenutno pa se s soigralkami pripravlja na nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.Za nogomet jo je še kot deklico s sestro dvojčico Rachel navdušil njen brat, ki je pozneje zapadel v droge, zaradi česar je pri 15 letih pristal v zaporu za mladoletne prestopnike. Ko je opazil Meganino zagnanost in uspeh, si je menda zadal, da se bo ozdravil odvisnosti. Tudi sestri sta se z nogometom izognili pastem drog na ruralnem območju Kalifornije (v mestu Redding), kjer sta odraščali.