Obrnil se je proti Putinu in pristal v psihiatrični bolnišnici

Odvetnik, bloger in nekdanji član sveta federacije, zgornjega doma ruskega parlamenta, Ilija Remeslo je bil znan kot eden največjih podpornikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, vse dokler ni 17. marca nepričakovano obrnil plošče. Na svojem kanalu na družbenem omrežju telegram je objavil »manifest« z naslovom Pet razlogov, zakaj sem nehal podpirati Vladimirja Putina.

V njem je med drugim zapisal, da je Putin na oblasti predolgo in bo »vladal še 150 let«, njegove tiskovne konference pa označil za cirkus. »Putin mora odstopiti, soditi mu je treba kot vojnemu zločincu in tatu,« je zapisal. Vojno v Ukrajini je označil za »neuspešno« ter kritiziral spletno cenzuro in pomanjkanje svobode govora. Naslednji dan je kot dokaz, da še vedno živi v Rusiji, objavil še nekaj videov in povedal, da je pripravljen iti v zapor, da bo lahko po Putinovem padcu postal junak.

Odtlej ni več objavljal, kot poroča DW, pa je trenutno zaprt v psihiatrični bolnišnici št. 3 v Sankt Petersburgu. Njegov kolega Dmitri Oreškin je dejal, da so ga najbrž prisilno hospitalizirali: »Oblasti niso imele izbire, kot da se strogo odzovejo. Ker niso hoteli, da postane junak, so ga morali nekako ponižati in zlomiti.« Dodal je, da ima omenjena sanktpeterburška klinika slab sloves še od sovjetskih časov. Televizijski voditelj in podpornik vladajočega režima Vladimir Solovjov je povedal, da je Remeslo najverjetneje imel »živčni zlom«, v provladnih medijih pa njegove zapise komentirajo kot poskus destabilizacije Rusije, ki »nekomu koristi«.

Politolog Abas Galjamov je za DW povedal, da je Remeslov popolni obrat del večjih sprememb, ki se kažejo tako v medijih kot v družbi nasploh, vzroke zanje pa vidi v utrujenosti od vojne, gospodarskih težavah in vse manjšem zaupanju v vlado.