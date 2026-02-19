Obsodba molka glede vojne v Gazi

Po tem, ko je predsednik mednarodne žirije Berlinala Wim Wenders pred dnevi na uvodni novinarski konferenci na vprašanje glede Gaze in podpore nemške vlade Izraelu dejal, da bi se morali filmski ustvarjalci »izogibati politiki«, saj »lahko filmi spremenijo svet, a ne na političen način«, je okoli 80 umetnikov na festival naslovilo odprto pismo.

V besedilu, ki ga med drugim podpisujejo Tilda Swinton, Javier Bardem, Nan Goldin, Mike Leigh, Angeliki Papoulia, Saleh Bakri, Peter Mullan, Tobias Menzies, Lukas Dhont, Miguel Gomes, Adam McKay in Avi Mograbi, »zgroženi nad vpletenostjo Berlinala v cenzuro umetnikov, ki nasprotujejo izraelskemu genocidu nad Palestinci na območju Gaze in nad ključno vlogo nemške države pri omogočanju tega genocida /.../ Od ustanov v industriji pričakujemo, da bodo zavrnile sodelovanje v grozljivem nasilju, ki se še naprej izvaja nad Palestinci«. Poudarili so še, da so bili filmski ustvarjalci, ki so se lani na odru Berlinala zavzeli za življenje in svobodo Palestincev, pozneje deležni graje programskih vodij festivala, pri čemer pa ni zanemarljivo dejstvo, da je glavni financer Berlinala prav nemška vlada.

Zaradi Wendersovih izjav je svojo udeležbo na festivalu pred dnevi odpovedala tudi indijska avtorica in aktivistka Arundhati Roy, sicer tudi prejemnica prestižne Bookerjeve nagrade. »Slišati jih izjaviti, da umetnost ne bi smela biti politična, je osupljivo. To je način, kako ustaviti pogovor o zločinu proti človeštvu, čeprav se ta pred nami odvija v tem trenutku – v trenutku, ko bi morali umetniki, pisatelji in filmski ustvarjalci storiti vse, kar je v njihovi moči, da ga ustavijo,« je dejala.