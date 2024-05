Obtožba tudi od borca za človekove pravice judovskega rodu

Aryeh Neier se je rodil v Berlinu dobri dve leti pred začetkom druge svetovne vojne. Nekaj tednov pred začetkom vojne je družini uspela selitev v ZDA. Ko gre za varovanje človekovih pravic, je Aryeh Neier institucija. Leta 1978 je bil med ustanovitelji organizacije Helsinki Watch, desetletje pozneje preimenovane v Human Rights Watch. Borec za človekove pravice judovskega rodu je ob aktivističnem delu opravljal še službo izrednega profesorja prava na Newyorški univerzi.

»Aryen je hebrejsko ime. Pomeni lev. Starša sta bila sionista, kljub temu da smo živeli v nacistični Nemčiji, sta mi namenila hebrejsko ime, « je povedal v pogovoru za CNN.

Povod za pogovor z vplivno televizijsko mrežo je bil članek, ki ga je Anyeh Neier objavil v New York Review of Books, eni najuglednejših tiskovin na svetu. V članku se je vprašal, ali je Izrael vpleten v genocid. Organizacija Human Rights Watch je bila skozi zgodovino pri rabi besede genocid ustrezno zadržana. Le enkrat jo je uporabila – ob zločinih iraškega voditelja Sadama Huseina nad iraškimi Kurdi. Neier si je sicer v preteklih desetletjih prizadeval za ustanovitev mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo. Vendar dogodkov v Srebrenici, denimo, organizacija, ki jo je ustanovil, ni označila z besedo genocid. Mož, ki besede izbira s preciznostjo lekarniške tehtnice, je v članku za New York Review of Books Izrael obdolžil, da je na poti v genocid.

Med pogovorom za CNN je Neier povedal, da pred meseci ni podprl stališč Južne Afrike, ko je ta obdolžila Izrael, da v Gazi izvaja genocid. Tedaj je menil, da ima Izrael pravico, da se maščuje za Hamasove zločine in da Hamas obglavi. Potem pa si je deloma premislil. Ugotovil je, da Izrael uporablja bombe, ki neselektivno pobijajo v radiu več sto metrov. »V gosto naseljenih urbanih okoljih je raba takšnih bomb neprimerna,« je povedal.

Dokončno pa je na spremembo stališča borca za človekove pravice vplivalo ravnanje Izraela, ko je ta z vsemi sredstvi preprečeval dostavo humanitarne pomoči v Gazo. »Žrtve tega ravnanja niso pripadniki Hamasa. Ti bodo že prišli do hrane. Žrtve so otroci, ki stradajo in umirajo.« Posledice tega stradanja najmlajših so nepopravljive, je povedal.

Ob tem, da je bil med ustanovitelji organizacije Human Rights Watch, je bil Neier med letoma 1993 in 2012 tudi prvi predsednik Fundacija za odprto družbo, ki jo je ustanovil George Soros, ameriški milijarder madžarsko-judovskega rodu.

Pri 87. letih Neier še vedno občasno predava. Na pariškem inštitutu za politične vede, Sciences Po, kot gostujoči profesor predava o človekovih pravicah.