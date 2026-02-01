Fotografija, ki preganja Andrewa: sklonjen nad žensko, nato čaj v palači

V senci že dolgo trajajoče afere se v novi pošiljki dosjejev pokojnega pedofila Epsteina pojavljajo še dodatne obtožbe na račun Andrewa Mountbatten-Windsorja.

Odvetnik Brad Edwards, ki v ZDA zastopa več kot 200 preživelih Epsteinovih žrtev, je za BBC razkril, da še ena ženska trdi, da jo je razvpiti bogataš leta 2010 poslal v Veliko Britanijo na spolno srečanje z nekdanjim princem Andrewom. Med drugim lahko Andrewa vidimo na nenavadni fotografiji, kjer je sklonjen nad žensko, katere obraz je zakrit.

Po navedbah odvetnika naj bi se srečanje zgodilo na Royal Lodge, nekdanjem prinčevem domovanju. Ženska, ki ni britanska državljanka in je imela takrat okoli dvajset let, trdi, da je pri Andrewu tudi prenočila.

Nekdanjega princa lahko vidimo na nenavadni fotografiji, kjer je sklonjen nad žensko, katere obraz je zakrit. FOTO: U.S Justice Department/Reuters

Naslednji dan naj bi ji razkazali Buckinghamsko palačo in ji ponudili popoldanski čaj, kar obtožbam daje dodatno simbolno težo. BBC navaja, da še nikoli doslej nobena Epsteinova žrtev ni trdila, da se je spolno srečanje zgodilo v kraljevi rezidenci.

Buckinghamska palača sicer vodi evidence obiskovalcev, a novinarjem obtožb ni uspelo preveriti brez razkritja identitete ženske. Preiskava novinarjev je razkrila, da je Epstein v Združeno kraljestvo pripeljal več žensk s komercialnimi in zasebnimi letali, kar kaže, da Britanija v tej mreži ni bila obrobna postaja.

Andrew je v razvpitem intervjuju za BBC leta 2019 dejal, da je v New York odpotoval le zato, da bi prekinil stike z Epsteinom. Zdaj pa je jasno, da je bil tam, ker je bil v njegovo čast organiziran razkošen večer v bogataševem domu, na katerega sta bila povabljena tudi Woody Allen in George Stephanopoulos.

Poleg tega naj bi Epsteinu še naprej pošiljal zasebne družinske fotografije svojih hčera Beatrice in Eugenie. Dokumenti omenjajo tudi predloge za srečanja z mladimi ženskami, med njimi 26-letno Rusinjo, ki jo Epstein opiše kot »pametno, lepo in zaupanja vredno«.

V Buckinghamski palači so zadovoljni, da so lani jeseni proti Andrewu sprejeli ostre ukrepe. Britanski premier Keir Starmer pa je dejal, da bi moral Andrew Mountbatten-Windsor pričati pred ameriškim kongresom o svojih povezavah s pokojnim spolnim prestopnikom.