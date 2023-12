Obupal je nad svojo domovino

V rojstni Gruziji je v nedeljo umrl filmski režiser, 89-letni Otar Iosseliani. »Žalujemo. Otar Iosseliani, veliki filmski režiser, neverjetna oseba in moj zelo tesni prijatelj, je odšel,« je njegov prijatelj, fotograf Jurij Rost zapisal na svojem kanalu Telegram. Iosseliani se je v svojih filmih osredotočal na vsakdanje življenje, z včasih sarkastičnim slogom, za njegove filme sta bili značilni domišljija in ironični odmaknjenost, njegovi najbolj znani stvaritvi sta bili Pastorala in Lunini ljubljenci. Nekoč je o svojem ustvarjanju izjavil, kako si želi, da bi bili njegovi filmi darilo nekomu, ki ga ne pozna, a ima enake ideje kot on sam.

Iosseliani se je rodil v prestolnem Tbilisiju, leta 1953 je odšel v Moskvo, da bi študiral matematiko na Univerzi v Moskvi, vendar je dve leti po koncu študija prestopil na Inštitut za kinematografijo Gerasimov (VGIK), kjer so bili njegovi učitelji številni zgodnji sovjetski filmski ustvarjalci, kot so Aleksander Dovženko, Lev Kulešov, Mihail Romm, Grigori Kozintsev in Mikhail Chiaureli. Svoj prvi kratki film Akvarel je režiral leta 1958 med študijem na VGIK.

Ker je obupal nad odzivom na svoje delo v domovini, se je v 80. letih prejšnjega stoletja preselil v Francijo, kjer je preživel večji del svojega življenja in tam leta 1984 posnel Lunine ljubljence, s katerimi si je na beneškem festivalu prislužil posebno nagrado žirije in od takrat so bili njegovi filmi pogosto premierno prikazani na tem festivalu.

Iosseliani je leta 1999 v Franciji prejel nagrado Louis-Delluc za film Zbogom, rodna gruda, leta 2000 je bil na čelu ene od žirij filmskega festivala v Cannesu, dve leti pozneje je na filmskem festivalu v Berlinu za film V ponedeljek zjutraj prejel dve nagradi, vključno z nagrado za najboljšo režijo.

Leta 2011 je na mednarodnem filmskem festivalu v Münchnu prejel nagrado za življenjsko delo. Gruzijski premier Irakli Garibašvili je dejal, da je globoko užaloščen zaradi novice o Iosselianijevi smrti in ga opisal kot častno osebnost gruzijske umetnosti.