Obvezna sestavina recepta: zvrhana žlica smeha

V kuharskih oddajah, v katerih se tekmovalci potegujejo za nagrado, tečejo solze in kri. Slavni kuharski mojstri kričijo na vajence in jih ponižujejo z besedami, da tega, kar so skuhali, ne bi pojedle niti svinje. Britanska oddaja Great British Bake Off (Najboljši britanski slaščičar) je že od začetka svetla izjema. Tekmovalci na prijetnem podeželju pod šotorom pripravljajo slaščice, in tudi če testo ne vzhaja tako, kot bi moralo, imata ocenjevalca, Paul Hollywood in dame Prue Leith, zanje spodbudne besede.

Decembra lani se je po treh sezonah kot sovoditelj poslovil angleški komik Matt Lucas in od takrat se je na Otoku ugibalo, kdo ga bo zamenjal. Zdaj je znano, bageto bo od njega prevzela voditeljica oddaje This Morning (To jutro) na komercialni televiziji ITV, 48-letna Alison Hammond. S svojim nalezljivim smehom je že pustila pečat v tem kuharskem šotoru, leta 2020 je namreč sodelovala v oddaji, v kateri so slavni pekli v dobrodelne namene. Paul Hollywood je takrat pohvalil njene piškote, a njeno dekoracijo primerjal s tisto petletnega otroka.

Alison Hammond je zaslovela, ko je sodelovala v tretji seriji resničnostnega šova Big Brother leta 2002. Njen nastop je bil nepozaben, med drugim po tem, da je zlomila mizo na prostem, tako da je skočila nanjo, medtem ko je oprezala za varnostnikom na drugi strani zidu. Od sostanovalcev se je morala posloviti kot druga, toda njena kariera je zunaj hiše vzletela kakor ptiček iz gnezda. Postala je ena najbolj priljubljenih zvezdnic malega zaslona. V jutranjem programu na ITV so jo zaposlili kot potujočo poročevalko za posebne priložnosti, denimo za potiskanje moškega zgoraj brez v reko ali za pogovor s Harrisonom Fordom in Ryanom Goslingom, v katerem so vsi trije umirali od smeha.

Kot poroča BBC, bo njen nalezljivi smeh postal nova sestavina receptov. Merska enota zanj je zvrhana žlica.

Leta 2010 se je pojavila v oddaji I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! (Slaven sem … spravite me od tod!), leta 2014 pa v Strictly Come Dancing (Zvezde plešejo). Plesala je s slovenskim profesionalnim plesalcem Aljažem Škorjancem. Priljubljenosti, ki jo uživa kot tv-voditeljica, ni znala unovčiti na tekmovanjih – na obeh je zasedla deseto mesto.

