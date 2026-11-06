Zakaj so aretirali očeta Meghan Markle

Na Floridi so po poročanju ameriških in britanskih medijev danes v povezavi z obtožbami, da je posedoval gradivo s spolnimi zlorabami otrok, aretirali očeta Meghan Markle, soproge britanskega princa Harryja. 82-letnega Thomasa Markla naj bi agenti FBI v pridržanje odpeljali iz doma za starejše, v katerem živi.

Več medijev ob sklicevanju na vire poroča, da so bile razlog za aretacijo Thomasa Markla obtožbe o posedovanju gradiva s spolnimi zlorabami otrok.

Aretacija sledi poročilom, da so na njegovem nekdanjem domu na Filipinih ter v skladiščni enoti, ki jo je najemal v Mehiki, našli fotografije spolnih zlorab otrok.

Njegova hči Meghan Markle je minuli mesec sporočila, da so jo obtožbe na račun očeta, s katerimi naj bi bil prvič seznanjena že pred leti, pretresle. Prav zaradi tega je po lastnih besedah tudi prekinila stike med njim in njenimi otroki.

Britanski princ Harry, sin kralja Karla III. in brat prestolonaslednika Williama, se je z Meghan, nekdanjo ameriško igralko, na windsorskem gradu poročil maja 2018. Par je leta 2020 odstopil od odpravljanja kraljevih dolžnosti in zapustil Združeno kraljestvo, avgusta pa sta se z obema otrokoma iz ZDA nepričakovano vrnila v državo.

Minuli mesec je britanski tabloid The Sun kot prvi poročal, da je fotografije spolnih zlorab otrok odkril sin Thomasa Markla, Thomas Markle mlajši, medtem ko je pregledoval škatle na nekdanjem domu svojega očeta na Filipinih.

Markle je živel v filipinskem mestu Cebu, dokler se ni v začetku tega leta vrnil v ZDA. Očitke na svoj račun je zavrnil kot laži.