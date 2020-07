Očitki o rasizmu so z vrha Adidasa odnesli edino žensko

Za Adidas je delala več kot 23 let, od leta 2017 je bila celo edina ženska v njegovi šestčlanski upravi. V njeni pristojnosti so bile kadrovske odločitve in prav pri delu z zaposlenimi je Karen Parkin spodrsnilo. V kolektivu so več tednov zahtevali, naj odgovorni raziščejo njen domnevno rasistični in diskriminatorni odnos do kolegov. Mnoge je že lani zbodla njena izjava, da je govorjenje o rasizmu zgolj »hrup«, o katerem debatirajo le v ZDA. Ocenila je tudi, da v Adidasu z rasnim razlikovanjem nimajo težav. Zdaj zapušča podjetje.



»Odločila sem se, da se umaknem in tlakujem pot spremembam,« je 55-letna Parkinova zapisala v sporočilu zaposlenim. Dodala je še, da se je vedno izrekala proti rasizmu in si prizadevala za bolj enakopravno delovno okolje. »Vendar pa je to, da je zdaj fokus na meni, ovira, ki preprečuje, da bi se podjetje premaknilo naprej,« je še povedala Britanka, ki ima tudi ameriški potni list. V podjetju je začela kot vodja prodaje za Veliko Britanijo, nato je napredovala proti vrhu na različnih delovnih mestih tako v ZDA kot v Veliki Britaniji in Nemčiji. Kot je ugotovila v sporočilu, je izgubila zaupanje zaposlenih v Adidasu.



Številne blagovne znamke, med njimi je bil tudi Adidas, so se po nasilni smrti Georgea Floyda na različne načine javno izrekle proti rasizmu. Kljub temu pa so številni temnopolti zaposleni opozarjali na to, da je korporativna kultura v nemškem podjetju vse prej kot enakopravna in vključujoča.



»Njena odločitev, da zapusti podjetje, odraža njeno zavezanost in prepričanje, da bo novi vodja, zadolžen za upravljanje človeških virov, sprožil spremembe, ki jih Adidas potrebuje v tem trenutku,« je ocenil Igor Landau, vodja nadzornega sveta, ki je pred tremi leti ob imenovanju Parkinove v upravo izrazil prepričanje, da bo prav ona okrepila Adidasov položaj kot enega najbolj privlačnih zaposlovalcev.