Od ene klofute do femicida je včasih samo korak

Kazenska sodnica, specializirana za kazniva dejanja nasilja v družini, odvetnica, pooblaščenka mladoletnih žrtev kaznivih dejanj, nekdaj vodja pravne pisarne Belega obroča Slovenije in predsednica disciplinske komisije Plavalne zveze Slovenije. Barbara Pia Hrovat danes kot predsednica Društva za preprečevanje nasilja v športu in nasilja v družini P.E.N.D s skupino slovenskih pravnikov, intelektualcev in športnikov sporoča, da je čakanja dovolj. Vrata sistemskim spremembam se odpirajo zdaj!

Preberite intervju na Onaplus.si.