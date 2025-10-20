Od hollywooda do rastlinskih semen

Filmska zvezdnica Cate Blanchett, znana po vlogah v Gospodarju prstanov, Letalcu, Otožni Jasmine in Tár, se je podala na povsem drugačno pot: v svet rastlinskih semen. O svojem delu s semensko banko Millennium v botaničnem vrtu Wakehurst na jugovzhodu Anglije, kjer sodeluje kot ambasadorka projekta, je spregovorila za BBC in ni skrivala navdušenja nad projektom.

»Tukaj sem se znašla po naključju. Bila sem osupla nad pokrajino. Ko sem odkrila semensko banko, me je povsem prevzela,« je dejala 56-letna igralka. »Pomislila sem, da moram biti del tega projekta že zato, ker me navdihuje.«

Semenska banka Millennium, ki deluje v okviru Royal Botanic Gardens Kew, je svoja vrata odprla leta 2000 (tedaj jo je »krstil« princ Charles, danes kralj Karel III). Trenutno hrani več kot 2,5 milijarde semen več kot 40.000 divjih rastlinskih vrst z vsega sveta.

Sprva so jo imenovali »doomsday vault« – shrambo za primer katastrofe – a danes deluje predvsem kot orodje za obnovo degradiranih ekosistemov. Po besedah raziskovalke Elinor Breman semen ne shranjujejo zato, da bi za vedno ostala v banki, ampak jih želijo vrniti v naravo, kjer lahko spet uspevajo.

Avstralska igralka, ki živi v okrožju Sussex na jugovzhodu Anglije, je spregovorila tudi o tem, kako močno jo je navdušilo terensko delo z naravoslovci. Posebej jo je ganila vloga semenske banke po uničujočih požarih v Avstraliji leta 2019, ko so bile številne rastlinske vrste uničene. »V semenski banki Millennium hranijo skoraj 9000 avstralskih rastlinskih vrst. Ker so gozdni požari vse pogostejši, mi dejstvo, da obstaja takšna 'zavarovalna polica', daje veliko tolažbo,« je dejala in pristavila, da je na njeno novo fascinacijo v veliki meri vplivalo okolje. »Če živiš v Sussexu, nimaš druge izbire, kot da postaneš strasten vrtnar.«