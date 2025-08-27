Od humanitarca do zločinca

V torek so na Tajskem aretirali Luanga Phorja Alongkota (65), budističnega meniha, ki je v templju Wat Phrabatnampu v osrednji provinci Lopburi leta 1992 ustanovil hospic za ljudi z virusom HIV in aidsom. Hospic sprejema tudi ljudi z drugimi boleznimi in zagotavlja izobraževanje za otroke svojih pacientov.

Alongkot, ki je bil tudi vodja omenjenega templja, je na Tajskem znan kot veliki humanitarec. Prijeli so ga zaradi suma, da je poneverjal donacije in zaradi pranja denarja, sam pa vse obtožbe zanika. Poleg njega so aretirali tudi Seksana Sapsubbsakula, vplivneža, ki je pomagal zbirati sredstva za tempelj. Alongkot je prejšnji teden odstopil s svojega položaja, potem ko so se pojavile govorice o napačnem upravljanju donacij, so poročali lokalni mediji.

Menihi so na Tajskem, kjer je več kot 90 odstotkov prebivalstva budistov, zelo cenjeni, vendar so se že mnogi znašli na napačni strani zakona. Julija je policija celo odprla telefonsko številko za prijavo »neprimernega vedenja menihov«, potem ko so ugotovili, da je vsaj devet menihov imelo spolne odnose z neko žensko, ta pa jih je nato izsiljevala s fotografijami in videoposnetki dejanj.

Verjetno najbolj zloglasen pa je primer Wirapola Sukphola, tajskega meniha, ki je rad živel na veliki nogi. V južni Kaliforniji si je zgradil dvorec, v svojem domačem kraju Ubon Ratchathani razkošno in bogato okrašeno hišo, v kraljevi palači v Bangkoku pa je zgradil tudi velikansko repliko znamenitega kipa Smaragdnega Bude, za katerega je trdil, da vsebuje devet ton zlata, kar je bila le ena od njegovih laži. Na desetih bančnih računih je imel spravljenih več kot pet milijonov evrov, v lasti pa je imel kar 22 mercedesov. Imel je razmerja s številnimi ženskami, ena od njih je trdila, da mu je pri petnajstih rodila otroka. Tajsko sodišče ga je spoznalo za krivega goljufije, pranja denarja in računalniških prevar in ga leta 2018 obsodilo kar na 114 let zapora.