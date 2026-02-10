  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Od jazza do maratonca in pisatelja

    Haruki Murakami je po hudi bolezni napisal novo knjigo.
    Oboževalci že težko pričakujejo novo knjigo, ki še nima naslova. FOTO: Cornelius Poppe/Reuters
    Oboževalci že težko pričakujejo novo knjigo, ki še nima naslova. FOTO: Cornelius Poppe/Reuters
    I. Š.
    10. 2. 2026 | 07:20
    3:04
    Japonski pisatelj Haruki Murakami, je nedavno, kot je povedal za New York Times, končal nov roman, ki bo poleti izšel na Japonskem in se trenutno prevaja v angleščino. Prvič ga je napisal iz ženske perspektive in je bolj optimističen od njegovih prejšnjih del. Čeprav so ga vedno kritizirali, da so njegovi ženski liki preveč stereotipni ali seksualizirani, pravi, da je pisanje iz ženske perspektive zanj presenetljivo naravno in mu odpira nove načine razumevanja zgodbe. Njegovi liki se pogosto znajdejo v banalnih vsakodnevnih situacijah, ki se nenadoma prelevijo v nenavadne, skoraj sanjske dogodke. Tak pristop ustvarja posebno napetost med realnim in nenavadnim, med preprostim in čarobnim, kar Murakamijevim romanom daje prepoznaven ton.

    Najnovejši roman je napisal po resni bolezni, ko je bil kar nekaj časa v bolnišnici in je moral prenehati z ustvarjanjem, a ko je prišel domov, je navdušeno ugotovil, da želja po pisanju ni izginila.

    Ko Haruki Murakami sedne za pisalno mizo, še vedno ne ve, kaj se bo zgodilo. Za avtorja, ki je napisal več kot 40 knjig in prodal milijone izvodov po vsem svetu, je to presenetljivo. A kot pravi je ustvarjalni proces tudi zanj, še vedno skrivnost. »Ne vem, koliko romanov še lahko napišem,« je priznal, »ampak pisanje je tako čudovito, kot raziskovanje samega sebe. Tudi ko ostariš, še vedno obstaja prostor za odkrivanje novih stvari.«

    77-letni pisatelj je še povedal, da se je, ko se je vrnil iz bolnišnice, kjer je izgubil 18 kilogramov, počutil, kot da se spet z vsem zagonom spet vrača v življenje.

    Dobro je znana tudi njegova ljubezen do glasbe, zlasti jazza – nekoč je imel v Tokiu jazz klub z imenom Peter Cat – glasba namreč inspirira njegovo prozo bolj kot katera koli literatura. Murakami je tudi pionir globalizacije japonske književnosti, ki je odprla vrata eksperimentalnim avtorjem, kot sta Yoko Tawada in Mieko Kawakami.

    V intervjuju je razkril tudi to kakšna je njegova pisateljska rutina, ki je zelo povezana z vsakdanjimi opravili: vstane zgodaj, piše, opere posodo, lika in teče vsak dan. Tek ga spremlja desetletja in je zanj prav tako vir navdiha kot knjige ali glasba. Med pisanjem je skoraj povsem izoliran od sveta; javni nastopi so zanj nujno zlo. Je tudi izjemen prevajalec ameriških klasih, kot so Chandler, Salinger in Carver. Prevajanje je zanj treniranje možganov in praksa, ki ga ohranja povezanega z literarnim svetom in ga navdihuje pri lastnih zgodbah.

    Novice  |  Slovenija
    Anketa

    Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

    Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    pisateljromanliteraturaknjigaharuki murakami

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezerniki poraženi brez poškodovanega Dončića, pretep in izključitve v Charlottu

    Los Angeles Lakers so v dvoboju s prvouvrščeno ekipo zahodne konference Oklahoma City Thunder izgubili s 119:110. Prva zvezdnika obeh moštev nista nastopila.
    10. 2. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjiga čudes, tako resničnih kot izmišljenih

    Knjiga Denisa Johnsona je bil ob izidu razglašen za eno najlepših ameriških novel 21. stoletja
    Irena Štaudohar 10. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Afera burger koristila Demokratom Anžeta Logarja

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tihi ocean

    V ameriškem napadu na domnevno mamilarsko plovilo dva mrtva

    Gre za tretji napad na tihotapsko plovilo v regiji, odkar je ameriška vojska zajela venezuelskega predsednika Nicolása Madura.
    10. 2. 2026 | 07:37
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Lindsey Vonn kljub hudi poškodbi ničesar ne obžaluje

    Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn, ki je na nedeljskem smuku padla in je v Trevisu prestala več operacij, se je oglasila iz bolnišnice.
    10. 2. 2026 | 07:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Afera burger koristila Demokratom Anžeta Logarja

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tihi ocean

    V ameriškem napadu na domnevno mamilarsko plovilo dva mrtva

    Gre za tretji napad na tihotapsko plovilo v regiji, odkar je ameriška vojska zajela venezuelskega predsednika Nicolása Madura.
    10. 2. 2026 | 07:37
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Lindsey Vonn kljub hudi poškodbi ničesar ne obžaluje

    Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn, ki je na nedeljskem smuku padla in je v Trevisu prestala več operacij, se je oglasila iz bolnišnice.
    10. 2. 2026 | 07:33
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več

