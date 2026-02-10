Od jazza do maratonca in pisatelja

Japonski pisatelj Haruki Murakami, je nedavno, kot je povedal za New York Times, končal nov roman, ki bo poleti izšel na Japonskem in se trenutno prevaja v angleščino. Prvič ga je napisal iz ženske perspektive in je bolj optimističen od njegovih prejšnjih del. Čeprav so ga vedno kritizirali, da so njegovi ženski liki preveč stereotipni ali seksualizirani, pravi, da je pisanje iz ženske perspektive zanj presenetljivo naravno in mu odpira nove načine razumevanja zgodbe. Njegovi liki se pogosto znajdejo v banalnih vsakodnevnih situacijah, ki se nenadoma prelevijo v nenavadne, skoraj sanjske dogodke. Tak pristop ustvarja posebno napetost med realnim in nenavadnim, med preprostim in čarobnim, kar Murakamijevim romanom daje prepoznaven ton.

Najnovejši roman je napisal po resni bolezni, ko je bil kar nekaj časa v bolnišnici in je moral prenehati z ustvarjanjem, a ko je prišel domov, je navdušeno ugotovil, da želja po pisanju ni izginila.

Ko Haruki Murakami sedne za pisalno mizo, še vedno ne ve, kaj se bo zgodilo. Za avtorja, ki je napisal več kot 40 knjig in prodal milijone izvodov po vsem svetu, je to presenetljivo. A kot pravi je ustvarjalni proces tudi zanj, še vedno skrivnost. »Ne vem, koliko romanov še lahko napišem,« je priznal, »ampak pisanje je tako čudovito, kot raziskovanje samega sebe. Tudi ko ostariš, še vedno obstaja prostor za odkrivanje novih stvari.«

77-letni pisatelj je še povedal, da se je, ko se je vrnil iz bolnišnice, kjer je izgubil 18 kilogramov, počutil, kot da se spet z vsem zagonom spet vrača v življenje.

Dobro je znana tudi njegova ljubezen do glasbe, zlasti jazza – nekoč je imel v Tokiu jazz klub z imenom Peter Cat – glasba namreč inspirira njegovo prozo bolj kot katera koli literatura. Murakami je tudi pionir globalizacije japonske književnosti, ki je odprla vrata eksperimentalnim avtorjem, kot sta Yoko Tawada in Mieko Kawakami.

V intervjuju je razkril tudi to kakšna je njegova pisateljska rutina, ki je zelo povezana z vsakdanjimi opravili: vstane zgodaj, piše, opere posodo, lika in teče vsak dan. Tek ga spremlja desetletja in je zanj prav tako vir navdiha kot knjige ali glasba. Med pisanjem je skoraj povsem izoliran od sveta; javni nastopi so zanj nujno zlo. Je tudi izjemen prevajalec ameriških klasih, kot so Chandler, Salinger in Carver. Prevajanje je zanj treniranje možganov in praksa, ki ga ohranja povezanega z literarnim svetom in ga navdihuje pri lastnih zgodbah.