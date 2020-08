Od kod Javanki denar

O poslih podjetja Bergel 715 Associates z Deutsche Bank poteka notranja revizija. FOTO: Eric Thayer/Reuters

Najljubša hči ameriškega predsednika(38) in njen mož(39) seveda nista reveža, kljub temu pa podatki o tem, koliko sta lani zaslužila poleg dela za Belo hišo, presenečajo.Govorimo o resnično visokih številkah, med 36 in 157 milijoni dolarjev. Ocena je zelo približna, ker sta zakonca dolžna prijavljati le zelo velike zneske, toda že približek kaže, da jima ni treba šteti centov.Par, ki so ga ameriški mediji poimenovali Javanka, ima zelo razpršene vire dohodkov, ki njima in njunim trem otrokom omogočajo nadvse udobno življenje. Kushnerju lep kos pogače prinaša njegov delež v spletni posredniški hiši Cadre, čeprav so v začetku leta poročali, da se iz podjetja začasno umika zaradi morebitnega konflikta interesov.Dodaten milijon do milijon in pol zelencev mu je prineslo poslovanje nepremičninskega podjetja Bergel 715 Associates, od katerega je, uslužbenka Deutsche Bank, leta 2013 kupila stanovanje za 1,5 milijona dolarjev. V tistem času je podjetje od iste banke dobilo 190 milijonov dolarjev posojila, zato primer trenutno preiskujejo notranji revizorji banke.Lepša polovica para Ivanka je dobro zaslužila tudi s honorarjem za knjigo Women Who Work, v kateri med drugim potarna, da med predsedniškimi volitvami leta 2016 dostikrat ni imela časa niti za masažo.Knjiga je sicer v prodajnem pogledu popolnoma pogorela, toda to zakoncev ne skrbi preveč. Kot za Guardian komentira kolumnistka, mastno služita z nepremičninami, medtem ko se pretvarjata, da delata za Belo hišo.