Od »tiste« Clintonove pripravnice do modne ikone

V kolektivni spomin se je sredi 90. let zapisala zaradi afere s tedanjim ameriškim predsednikom Billom Clintonom, nato je poniknila iz javnega življenja in se vrnila kot pisateljica in aktivistka proti ustrahovanju, zdaj pa Monica Lewinsky (50) postaja tudi modna ikona.

Podpisala je namreč pogodbo z modno hišo Reformation in postala obraz kampanje, ki so se je lotili skupaj z organizacijo Vote.org. S kampanjo You've Got the Power želijo ljudi opomniti, da imajo njihovi volilni glasovi moč. Kot so zapisali pri modni znamki, je to »zelo pomembno volilno leto in zaupanje v velike institucije je precej nizko. Razumemo. Nočemo biti še ena blagovna znamka, ki vam samo pove, da morate glasovati, zato sodelujemo s strokovnjaki pri Vote.org.«

V okviru kampanje so na spletni strani podjetja objavljene informacije o registraciji za glasovanje, organizaciji Vote.org, ki je največja nestrankarska organizacija v državi, ki si prizadeva ljudi spodbuditi k udeležbi na volitvah, pa so donirali 23.000 evrov.

»Ko volite, svoj glas uporabite, da ste slišani, in to je najpomembnejši vidik demokracije. Če se želite naslednja štiri leta pritoževati, morate iti na volišča in glasovati,« je Monica Lewinsky zapisala na spletni strani modne hiše. Kot model se je odlično znašla. Občudujemo jo v usnjenem trenčkotu, v rdeči dvodelni obleki, bež kostimu, v črni obleki, v črni bluzi z belimi pikami …

V intervjuju za Elle je poudarila, da ne smemo dovoliti, da bi nas nezadovoljstvo in apatija odvrnila od glasovanja. »V glasovanju je naša moč,« je poudarila. V omenjenem intervjuju je spregovorila tudi o tem, da je poleti dopolnila 50 let, kar je bilo po njenih besedah pravo darilo: »To je bilo leto sprejemanja. O sebi in svojem življenju sem sprejela toliko stvari, da je bila petdesetica čudovita.«

Po škandalu s Clintonom, v katerem je bila, kot je povedala leta kasneje, »pacient nič spletnega nadlegovanja« se je v javnosti ponovno pojavila šele leta 2014. Štiri leta kasneje je o razmerju z nekdanjim ameriškim predsednikom povedala, da je to pomenilo »grobo zlorabo moči« in opozorila, da je bil Clinton takrat »najmočnejši človek na planetu, z dovolj življenjskimi izkušnjami, da bi lahko vedel bolje«.