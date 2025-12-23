Od trilerja do Emily v Parizu

Minnie Driver se je ljubiteljem filma najbolj vtisnila v spomin z vlogo v filmu Dobri Will Hunting iz leta 1997, za katero je bila nominirana za oskarja. Prav ta film jo je iz nadarjene angleške predvsem gledališke igralke spremenil v mednarodno filmsko zvezdo. Kot je pred kratkim povedala za New York Times se je pri 55 letih, sprijaznila z vsemi različicami življenja, ki jih ni nikoli živela. Lahko bi ostala v epicentru Hollywooda ali pa bi se umaknila na podeželje, gojila zelenjavo in imela veliko družino. Namesto tega je ubrala vmesno pot: ima najstniškega sina in življenje razpeto med Londonom in Kalifornijo ter stabilno in zanimivo kariero. Ima tudi posebno ljubezen – do surfanja in divjih valov.

V Hollywood je prišla kot mlada nadarjena Britanka in skoraj po naključju je tam ostala več desetletij. A kljub uspehu ni nikoli povsem sprejela pravil igre, ki zahtevajo nenehno preračunavanje in lovljenje naslednje velike vloge. Sama priznava, da tega ni znala, zato je pustila, da ji je slava vsaj delno spolzela iz rok in ni ji žal. Pomemben preobrat je prinesla televizija, kjer je našla več ustvarjalne svobode. V serijah kot so Bogataši (The Riches), O fantu (About a Boy) in Brez besed (Speechless), je ustvarila zanimive, predvsem materinske vloge. V zadnjem času doživlja novo ustvarjalno obdobje: nastopa v Netflixovem trilerju Run Away, v biblični seriji The Faithful ter v novi sezoni priljubljene nadaljevanke Emily v Parizu, ki se sicer dogaja v Rimu in v kateri igra ekscentrično, obubožano princeso.

Po dvajsetih letih se je znova vrnila tudi na gledališki oder in sicer na West End v Londonu, kjer je nastopila v monodrami Every Brilliant Thing, ki jo je čustveno izčrpala, a hkrati spomnila, zakaj se je sploh odločila za igralski poklic.

Rodila se je v Londonu, otroštvo pa je deloma preživela na Barbadosu, kjer je njen oče delal kot podjetnik. Zaradi tega še danes pravi, da se počuti doma tako v Angliji kot v bolj sproščenem okolju nekje ob oceanu. Njeno pravo ime je Amelia Fiona Driver, vzdevek »Minnie« pa jo spremlja že od otroštva.

Preden je postala igralka, je resno razmišljala o glasbeni karieri. Ima zelo dober pevski glas, izdala je celo več albumov in pogosto nastopa tudi kot kantavtorica. Glasbo razume kot bolj osebno obliko izražanja kot igranje, čeprav jo javnost večinoma pozna prav kot igralko.