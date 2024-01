Odhod zvezde ikoničnega poljuba

Spomladi 1950 je ameriška revija Life objavila serijo fotografij, na katerih so prikazovali, kako je videti spomladanska zaljubljenost v Mestu ljubezni, francoski prestolnici Parizu. Po objavi je vse skupaj šlo hitro v pozabo. A nostalgija je čudna reč in tri desetletja pozneje je črno-bela fotografija, na kateri sta mlada zaljubljenca Françoise Bornet in Jacques Carteaud postala ena najbolj znanih fotografij Pariza; njeno reprodukcijo so najprej objavili kot plakat in razglednico, potem je kot simbol romantičnega Pariza pristala tako rekoč povsod, tudi na skodelicah in celo zavesah za tuširanje.

Bornetova je bila v času nastanka 20-letna študentka igralstva in se je pisala Delbart. Na drugi dan letošnjega leta je umrla, stara 93 let. Druga dva akterja fotografije, njen takratni fant Carteaud, prav tako študent igralstva, in fotograf Robert Doisneau, sta že dolgo mrtva. Ko je slika v 80. letih zaslovela, je Doisneau potrdil, da fotografija sploh ni bila spontana. To so mnogi trdili že pred tem, dejansko pa fotograf tega nikoli ni trdil drugače. Ko je njegov izdelek z naslovom Poljub pri Hôtel de Ville zaslovel, je pojasnil, da je leta 1950 dobil naročilo revije Life, da bi posnel nekaj fotografij, ki bi prikazovale ljubezen v Parizu.

Par Françoise Delbart in Jacquesa Carteauda je opazil v neki kavarni. »Nisva se mogla premagati, da se ne bi poljubljala. Poljubljala sva se povsod in ves čas. Robert Doisneau je bil v baru, kjer sva bila tudi midva, in naju je zaprosil, ali bi to ponovila še pred njegovim objektivom,« se je pozneje spominjalo dekle na fotografiji. Sveža zaljubljenca nista imela nič proti in Doisneau ju je posnel na več lokacijah po mestu, tudi pred slovito mestno hišo v Parizu oziroma Hôtelom de Ville.

Za poziranje jima ni plačal, vendar se je v 80. letih 20. stoletja, ko je fotografija postala ikona Pariza, pojavilo več parov, ki so trdili, da so na njej dejansko oni, ne (takrat že) Bornetova in (še vedno) Carteaud. Takrat že dolgo nista bila več par, oba sta se poročila, ona je postala igralka, on vinogradnik. Bornetova je pozneje povedala, da je bila nad temi trditvami ogorčena, saj se ji je zdelo, da ji hoče nekdo ukrasti prijetne spomine na mladost. Čeprav so tožbe pretendentov na sodiščih padle, pa tudi dejanska akterja na nenadoma slavni fotografiji nista dobila denarja, ker sta njuna obraza na posnetku menda preveč zakrita. No, kar nekaj denarja je Bornetova le dobila. Fotograf Doisneau ji je namreč podaril originalno fotografijo, ona pa jo je leta 2005 na dražbi prodala za več kot 150.000 evrov.

Robert Doisneau, ki je umrl leta 1994, star 81 let, velja za enega pionirjev fotoreporterstva. Njegove izdelke o vsakdanjem življenju iz Pariza in Palm Springsa v ZDA si je mogoče do konca meseca ogledati na razstavi v Nici.