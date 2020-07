Odkopali bodo nekdanjega paragvajskega diktatorja

Alfredo Stroessner je dočakal 93 let in umrl v izgnanstvu v Braziliji. FOTO: Reuters

Vrhovno sodišče v Braziliji je sprejelo odločitev o odkopu posmrtnih ostankov nekdanjega paragvajskega diktatorja, ki je po koncu 35-letne vladavine poiskal zatočišče v Braziliji. Sodišče je odredilo odkop, da bi preverilo navedbe paragvajskega državljana, ki trdi, da je diktatorjev nezakonski sin.Enrique Fleitas vztraja, da je eden od treh nezakonskih otrok, ki so se rodili, eni od Stroessnerjevih nezakonskih partnerk. Če bodo analize pokazale, da so Fleitasove navedbe resnične in je eden od otrok Michele in Stroessnerja, se mu obeta dediščina v višini 20 milijonov ameriških dolarjev. Stroessner in Michele Fleitas, po navedbah BBC Munda je veljala za paragvajsko, sta se spoznala v sedemdesetih letih in v skrivni ostala v zvezi vse do Strossnerjeve smrti leta 2006 v sosednji Braziliji.Ob smrti 93-letni Stroessner je vodenje Paragvaja prevzel leta 1954 po državnem udaru, ki ga je vodil kot poveljnik paragvajskih oboroženih sil. Podobno kot v drugih ameriških državah so tudi obdobja paragvajskega avtoritarnega obdobja, sicer najdaljšega v regiji, zaznamovali korupcija ter arbitrarno zapiranje, mučenje in poboji političnih nasprotnikov, pa tudi nudenje pribežališča nacističnim veljakom. Za časa Stroessmerjeve diktature se je v Pragvaj med drugim zatekel znani nacistični »Angel smrti«. Zaradi nezakonitega diktatorjevega prilaščanja sredstev kritiki vztrajajo, da bi se dediščina morala porazdeliti med oškodovane, in ne dedičem.