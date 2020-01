Odločnejši korak v svet draguljarstva

»Nihče ni pričakoval, da bomo toliko pozornosti posvetili prestižnemu nakitu. Mislim, da bomo vse skupaj nekoliko začinili. Industrija naj se zbudi,« je izjavil izvršni direktor francoske modne znamke Louis Vuitton (LV) Michael Burke ob novici, da so kupili drugi največji diamant na svetu, 1758-karatni Sewelo, ki so ga izkopali aprila lani v Bocvani. O ceni, je Burke za New York Times razkril le, da so odšteli »milijone« in »da bodo nekateri tekmeci presenečeni«. Resne ambicije za vstop na trg draguljarstva pa so pokazali že predlani, ko je umetniška vodja prestižnega nakita in ur LV postala Francesca Amfitheatrof, pred tem prvo oblikovalsko ime Tiffany & Co. Slednji je od novembra tudi v portfelju LVMH.



Michael Burke slovi kot eden od direktorjev konglomerata prestižnih znamk LVMH, ki mu prvi mož Bernard Arnault najbolj zaupa. Tudi finančni uspeh, ki ga LV in s tem tudi družba LVMH doživlja zadnja leta, je mogoče pripisati tudi Burkovim odločitvam; predlani je kreativno vodstvo moške linije LV zaupal temnopoltemu oblikovalcu Virgilu Ablohu, za modne revije izbira ikonične lokacije, kot so muzej Oscarja Niemeyerja v Rio de Janeiru, hiša Johna Lautnerja v Palm Springsu ali obnovljeni terminal TWA na letališču JFK v New Yorku. Dobro razume zeitgeist in se zaveda vpliva družbenih omrežij.



Leta 1980 je diplomiral na elitni francoski ekonomski šoli EDHEC, še kot pripravnik je delal z Bernardovim očetom Jeanom. Pri Groupe Arnault so mu najprej zaupali področje investicij v ZDA, po ustanovitvi LVMH leta 1987 pa vrsto pomembnih položajev pri različnih znamkah. Pred osmimi leti je postal predsednik in izvršni direktor LV in je član izvršnega odbora LVMH, sredi junija 2016 tudi član upravnega odbora Francoskega združenja za visoko modo.