Odšla je Lisa Loring, nekoč mala Wednesday iz Addamsovih

V 65. letu starosti se je poslovila igralka Lisa Loring, ki je v šestdesetih letih še kot deklica zaslovela v bizarni, a priljubljeni seriji Pri Addamsovih (Addams Family). Igrala je mračnjaško in vendar simpatično deklico Wednesday, ki se je igrala s punčkami brez glave in zbirala neobičajne hišne ljubljenčke, med njimi sta bila črna vdova po imenu Homer in kuščar Lucifer.

Za posledicami kapi je umrla v bolnišnici v Burbanku v Kaliforniji, za njo žalujeta dve hčerki.

Kot Lisa Ann DeCinces se je leta 1958 rodila na Marshallovih otokih v Oceaniji, oba starša sta bila zaposlena v vojski. Preden se je z mamo preselila v Los Angeles, je živela na Havajih. Že pri treh letih je nastopala kot otroški model, prvo filmsko priložnost je dobila v eni od epizod izjemno priljubljene zdravniške serije Dr. Kildare, v kateri je zaslovel Richard Chamberlain. Od leta 1964 do 1966 pa je bila članica odbite družine Addams. Bila je štirikrat poročena, njen predzadnji zakon je razpadel menda tudi zato, ker je mož brez njene vednosti začel nastopati v pornografskih filmih, nato pa se temu »življenjskemu slogu« ni hotel odreči.

Pozneje je nastopila v situacijski komediji The Pruitts of Southampton in v serijah The Girl From U.N.C.L.E., Fantasy Island in Barnaby Jones. Od 1980 do 1983 je igrala v ameriški rekorderski televizijski limonadi As the World Turns, ki so jo na CBS predvajali kar 54 let.

V osemdesetih letih je nastopila v več žanrskih filmih, v akcijskem Savage Harbor je igrala ob Franku Stallonu, mlajšem bratu Sylvestra Stallona, bila je tudi v zasedbi v grozljivki Blood Frenzy. Pod imenom Maxine Factor je delala kot umetnica ličenja v erotičnih filmih.

Addamsovi še vedno navdihujejo. Tako je na Netflix lani prišla serija spin off iz sveta družine Addams z naslovom Wednesday, ki jo je režiral Tim Burton. Glavno vlogo v njej je imela Jenna Ortega kot Wednesday, mamo Morticio, očeta Gomeza in brata Pugsleyja pa so igrali Catherine Zeta - Jones, Luis Guzmán in Isaac Ordonez.