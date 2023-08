Ravno tisti dan se alarm ni oglasil, prebivalci dočakali prvi odstop

Po katastrofalnih požarih na otoku Maui, v katerem je po zadnjih podatkih življenje izgubilo 111 ljudi, še okoli tisoč pa je pogrešanih, je s položaja odstopil vodja havajske agencije za posredovanje v izrednih razmerah Herman Andaya. Oblasti že vse od grozljivega požara, v katerem je do tal pogorelo zgodovinsko mesto Lahaina, bremenijo obtožbe ljudi, da niso ustrezno ukrepali, Andayo pa so kritizirali, ker niso pravočasno vključili opozorilnih siren. Kot poroča britanski BBC, je dejal, da odstopa iz zdravstvenih razlogov.

Obvestilo so lahko prebivalci prebrali na facebook strani s pojasnilom, da je župan Mauija Richard Bissen sprejel njegovo odstopno izjavo in obljubil, da bodo v najkrajšem možnem času na položaj imenovali ustreznega kandidata. Andaya menda prej ni imel izkušenj z upravljanjem izrednih razmer.

Zgodovinsko mesto Lahaina je pogorelo do tal. FOTO: Justin Sullivan/AFP

Maui ima sicer sofisticiran sistem obveščanja, ki vključuje okoli 80 alarmov po vsem otoku. Testirajo ga vsak prvi dan v mesecu, zato je 60-minutna sirena del vsakdanjega življenja v mestu Lahaina, piše BBC, toda tisti dan, ko so mesto zajeli plameni, so sirene ostale tiho.

Vodjo havajske agencije za posredovanje v izrednih razmerah so zaradi neukrepanja začeli obtoževati sredi tedna, na očitke se je odzval z besedami, da svoje odločitve ne obžaluje. Menda se je bal, da bi alarm, ki ga na otoku največkrat slišijo zaradi nevarnosti cunamijev, povzročil paniko, zaradi katere bi začeli prebivalci bežati v višje predele mesta, kakor je pričakovano v primeru cunamija. S tem bi po njegovih besedah lahko zašli prav v osrčje besnečega ognja.

V požaru, ki je povsem uničil mesto Lahaina, je umrlo vsaj 111 ljudi. FOTO: Foto Yuki Iwamura/AFP

Toda njegova pojasnila niso prepričala prebivalcev Lahaine. Na dan požara so bili mnogi doma, brez električne energije zaradi močnega vetra, ki ga je povzročil hurikan Dora. Tako mnogi tudi niso dobili opozorilnega sporočila, ki so ga prebivalcem poslale mestne oblasti po mobilnih telefonih in prek televizijskega programa. »Sirene bi se morale oglasiti,« je prepričana tudi 20-letna Sherlyn Pedroza, ki je v požaru izgubila dom. »Tako vsaj ljudje ne bi obtičali doma, tisti dan namreč niso šli v službo, tudi pouka ni bilo.«

Kljub grozljivosti požara, ki je zaradi hudega vetra tako rekoč požrl mesto in z njim številne domove, se devet dni po katastrofi zdi, da so prebivalci v Lahaini osredotočeni na prihodnost, na obnovo svojih domov in svojega mesta, še piše BBC.