Odvetnica Navalnega: Ves čas smo se bali za njegovo življenje

Ruska odvetnica Olga Mihajlova, ki jo je bilo v zadnjih dveh desetletjih velikokrat mogoče opaziti ob imenu pokojnega ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega, zdaj živi v izgnanstvu, saj so jo ruski tožilci v njeni odsotnosti zaradi povezav z Navalnim in njegovo protikorupcijsko fundacijo obtožili sodelovanja v ekstremistični skupnosti. Enake obtožbe so doletele še druge njegove odvetnike, Vadima Kobzeva, Igorja Sergunina in Alekseja Lipsterja, ki so jih aretirali oktobra lani. Olga Mihajlova, ki je bila v času aretacij sodelavcev na počitnicah v Jordaniji, se je odločila, da se ne bo vrnila v domovino.

Ko je slišala, da je Navalni umrl, si je rekla: To ne more biti res. »Ves čas smo se bali, da ga bodo zastrupili, a prepričani smo bili, da ga ne bodo ubili tako odkrito, saj bi s tem pritegnili pozornost vsega sveta. A to jih ni ustavilo,« je povedala v intervjuju za ruski neodvisni portal Meduza, ki deluje v Rigi.

Odvetnica je ruskega opozicijskega politika, ki je v nepojasnjenih okoliščinah pri 47 letih umrl 16. februarja v zaporu na severu Rusije, prvič zastopala leta 2007. Takrat so ga aretirali zaradi streljanja s pištolo s slepimi naboji med pretepom, ki je izbruhnil po več kot očitno burni politični debati v moskovskem klubu Gogolj. »Veliko ljudi mi je reklo: Ne zastopaj ga, ker je čudak,« se je spomnila. Kljub svarilom je prevzela primer, vse se je dobro razpletlo, obtožbe proti vihravemu mlademu politiku so opustili, je pa medtem naredil vtis nanjo, kot je dejala v intervjuju. »Bil je mlad in precej ambiciozen. Zdelo se mi je, da bi rad vse spremenil na bolje, in to je poskušal narediti po svojih najboljših močeh.«

Zadnja leta je odvetnica Navalnega srečevala v glavnem samo na sodišču. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Nekaj let nista bila v stiku, nato jo je spet poklical leta 2011, ko so ga obtožili poneverb v državnem lesarskem podjetju Kirovles. Uspelo ji je doseči, da so zaradi pomanjkanja dokazov zadevo opustili, a zmaga je bila kratkega veka. Kalvarija Navalnega se je šele začela; zahteval je opravičilo in postal trn v peti ruski oblasti.

Tudi njegova odvetnica se je vse bolj zavedala, da Navalnega ne bo mogoče utišati. Bolj ko je bil glasen, bolj so se stopnjevale njegove težave, vse do zastrupitve z novičokom leta 2020. Med zdravljenjem v Berlinu jo je poklical in naznanil: »Vrnil se bom, razmisli, kdaj bi bil najboljši čas za to.« Svetovala mu je, naj tega ne stori, a se ni pustil prepričati. »Na koncu sem ga lahko prepričala le, da je ostal v Berlinu do januarja 2021. Potem so mi samo poslali vozovnice Moskva–Berlin–Moskva, to je bilo vse.«

Vedno so se bali za njegovo življenje, je dejala Olga Mihajlova, a se niso zavedali, kako zelo lahko v zaporu škodijo njegovemu zdravju. Ker so se bali, da bi ga zastrupili, so ga poskušali čim bolj pogosto obiskovati, a to je bilo vse težje, večinoma sta se srečevala na sodišču, kjer ga je videla za opraskano stekleno pregrado. Ko ga je videla lani poleti, je bila zgrožena. »Bil je zelo suh in siv, poleg njega je stal zaporniški uradnik z rožnatimi lici. Rekla sem: Kaj ste mu naredili?! Zakaj je videti tako slabo?' Uradnik iz zapora je odgovoril: 'Videti je odlično, to je samo odsev sive stene.'«