Odvetniki princa Harryja grozijo s pravnim ukrepanjem proti paparacem

Princ Harry in Meghan sta zamajala kraljevino

Par je pripravljen tudi pravno ukrepati, so zapisali po poročanju britanskega BBC. FOTO: Toby Melville/Reuters

Odvetniki princa Harryja in njegove soproge Meghan so danes zagrozili s pravnim ukrepanjem zaradi fotografij vojvodinje susseške, ki so jih paparaci posneli v Kanadi.Odvetniki so poudarili, da so fotografije Meghan, na katerih nosi sina Archieja in sprehaja svoja psa, posneli fotografi, ki so se skrivali v grmovju in so vohunili za njo. Dodali so, da ni privolila v fotografiranje in fotografe obtožili nadlegovanje. Par je pripravljen tudi pravno ukrepati, so zapisali po poročanju britanskega BBC.Fotografije, ki so bile posnete v Kanadi, sta objavila britanska časnika The Sun in Daily Mail.Meghan in Harry, ki se je soprogi v Kanadi pridružil v ponedeljek, tam obračata nov list v življenju po odločitvi o umiku od kraljeve družine. Po poročanju medijev želita kupiti hišo ob obali v Vancouvru ali pa v Torontu, kjer je Meghan preživela več let, ko je igrala v seriji Nepremagljivi dvojec.Iz Buckinghamske palače so konec tedna sporočili, da Harry in Meghan ne bosta več aktivna člana kraljeve družine. Vojvoda in vojvodinja susseška ne bosta več uporabljala svojih nazivov »kraljeva visokost« in ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti. Par prav tako ne bo več uradno predstavljal kraljice Elizabete II.