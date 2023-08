Okrogli jubilej filmske ikone

V nadaljevanju preberite:

Rojen leta 1943 v italijansko-irski družini umetnikov v newyorškem Greenwich Villageu se je že kot najstnik pridružil različnim gledališkim skupinam, na uspešno pot filmskega igralca pa je stopil po šolanju na znamenitih newyorških igralskih delavnicah pri Leeju Strasbergu in Stelli Adler. Nastopil je v več kot osemdesetih filmih, gledalcem pa bo najbolj ostal v spominu po filmih, kot so New York, New York, Taksist in Pobesneli bik, vloga boksarja v slednjem mu je prinesla edinega oskarja za glavno vlogo.