Okužen tudi prestolonaslednik princ Charles

AFP Princ z mamo, kraljico Elizabeto II. decembra lani pred kraljičinim govorim v zgornjem domu britanskega parlamenta. Foto Paul Edwards/ AFP

Na portalih britanskih medijev je udarila novica, da je britanski prestolonaslednik princ Charles pozitiven na koronavirus. Kot so sporočili iz njegove rezidence Clarence House, 71-letni princ kaže blage simptome, »a drugače ostaja dobrega zdravja«.Testirali so tudi njegovo drugo ženo, od njega leto dni starejšo vojvodinjo Cornwallsko, vendar test ni potrdil okužbe. Trenutno se nahajata v samoizloaciji v Balmorskem gradu, kjer je princ zadnje dni delal od doma.»Ni povsem mogoče ugotoviti, kje se je princ okužil, glede na veliko število srečanj, ki jih je imel po javni dolžnosti v zadnjih tednih.« Zadnjega je imel 12. marca, a je imel pozneje tudi številna zasebna srečanja, tiste, s katerimi je bil v stiku, pa so že obveščeni o okužbi, poročajo britanski mediji. Kraljice ni videl od jutra 12. marca, toda Buckinghamska palača sporoča: »Kraljica ostaja dobrega zdravja.«