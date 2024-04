Olena Zelenska, prva dama Ukrajine: Če se bomo ustavili, bomo umrli

Ob boku soproga, predsednika Volodimirja Zelenskega, se je podala v boj proti humanitarni krizi. Njena zavezanost ublažitvi trpljenja ukrajinskega naroda in prizadevanja za mednarodno podporo so jo postavili v ospredje kot ključno akterko na državni in mednarodni sceni.

V ekskluzivnem pogovoru za Onoplus Olena Zelenska odpira vrata v svoj svet z neobičajno odkritostjo, ki presega pričakovane politične narative. Svoje življenje v vojni opisuje z besedami, ki ne dopuščajo dvoma: »Je kot v trilerjih, če se bomo ustavili, bomo umrli.«

Njena iskrenost in neposrednost ne izražata le teže resničnosti, ki jo živi njena država, ampak tudi njeno vero v zmago. Kot prva dama Ukrajine stoji na čelu gibanja za mir – išče pot iz trenutne krize in si prizadeva ustvariti boljšo prihodnost za vse Ukrajince.

Ukrajinci ste trdno združeni v upanju na zmago. Vendar mora biti težko, če ne veste zagotovo, koliko časa bo vojna še trajala. Kako se spopadate z negotovostjo? Si vzamete čas, da se ustavite, ali se preobremenite z delom, da se temne misli ne razrastejo?

Za vsakega Ukrajinca je vse zelo »gotovo«; zagotovo vemo, da nas poskušajo ubiti in da nas ubijajo, zato si ne moremo privoščiti razkošja utrujenosti ali temnih misli. Za kaj takega nimamo časa. Pred kratkim so Rusi v Odesi ubili pet otrok, vse naenkrat. To so bili otroci treh družin, ki so živele v istem stanovanjskem bloku. Sosedje. Dva od ubitih otrok sta bila ...