Preklic suspenza zaradi dopinga: kriva je bila žlička nutele

Še pred začetkom olimpijskih iger Milano – Cortina 2026 je odmevala prva prepoved udeležbe. Zaradi pozitivnega rezultata na letrozol in metanol so štiri dni pred začetkom iz tekmovanja izločili talijansko biatlonko Rebecco Passler, nečakinjo Johanna Passlerja, ki velja v Italiji za legendo biatlona.

Danes v Italiji odmeva bistveno drugačna novica. Za pozitivni rezultat Passlerjeve krivijo žličko nutele, ki jo je uporabljala tudi njena mama.

FOTO: Christof Stache/AFP

Po novem lahko tekmuje, a še vedno tvega diskvalifikacijo. Kot je navedel Corriere della Sera, naj bi bila – sicer minimalna – pozitivnost biatlonke posledica kontaminacije z žličko, ki so jo uporabljali vsi člani družine, s katerimi živi, in sicer za uživanje nutele. Med njimi tudi njena mama, ki zaradi raka dojke prejema terapevtsko zdravljenje z zdravilom letrozol, snovjo, ki so jo v minimalnih količinah (1,1 ng/ml) odkritli v urinu tekmovalke.

Nutelo naj bi vsi člani družine zajemali z isto žličko.

Začasna prepoved je preklicana, lahko bo sodelovala na olimpijskih igrah, seveda le, če se bodo tehnični organi odločili, da jo vključijo v ekipo. A tudi možnost diskvalifikacije ostaja aktualna, saj bi se lahko Wada (Svetovna protidopinška agencija), če je argument žličke za nutelo ne bi prepričal, na odločitev odzvala s pritožbo. To bi se lahko zgodilo šele po olimpijskih igrah.