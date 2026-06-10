Opera o ugrabljenih ukrajinskih otrocih

V ukrajinski Narodni operi v Kijevu so v navzočnosti ukrajinske prve dame Olene Zelenske premierno uprizorili odlomke iz opere Hersonske matere, dela o ugrabitvah ukrajinskih otrok z ozemelj, ki so jih zasedle ruske sile. Po poročanju Guardiana je bila uprizoritev hkrati umetniški dogodek, dejanje kulturne diplomacije in soočenje z eno najbolj bolečih posledic vojne: ločitvijo otrok od družin.

Opera, ki jo je uglasbil ukrajinski skladatelj Maxim Kolomiiets, libreto pa je napisal ameriški dramatik George Brant, je bila sprva zamišljena kot delo o protestih na Majdanu v letih 2013 in 2014. Brant je leta 2023 spremenil temo, ko so v mednarodno javnost začele prihajati zgodbe o ukrajinskih otrocih, ki so jih odpeljali v Rusijo ali na zasedena ozemlja.

Producentka Sasha Andrusyk je pri pripravi libreta sodelovala z organizacijo Save Ukraine in intervjuvala otroke ter starše, vendar le tiste, ki so po travmatičnih izkušnjah že prejeli obsežno psihološko pomoč. Poudarila je, da so liki izmišljeni le v smislu združevanja več resničnih zgodb, ne pa izmišljanja dogodkov. V operi nastopa tudi operna pevka Sofia Soloviy v vlogi ruske komisarke za otrokove pravice Marije Lvove-Belove, za katero je mednarodno kazensko sodišče, prav tako kot za ruskega predsednika Vladimirja Putina, izdalo nalog za prijetje zaradi vloge pri teh dogodkih.

V občinstvu so bile tudi družine, ki so doživele to travmatično izkušnjo: matere z otroki, ki so jih uspele pripeljati nazaj s Krima ali od drugod, in starši, ki svoje otroke še vedno iščejo. FOTO: Alina Smutko/Reuters

V občinstvu so bile tudi družine, ki so doživele to travmatično izkušnjo: matere z otroki, ki so jih uspele pripeljati nazaj s Krima ali od drugod, in starši, ki svoje otroke še vedno iščejo.

Delo obravnava prakso, pri kateri so bili številni otroci iz okupiranih območij poslani v poletne tabore na Krimu, nato pa so ruske oblasti družinam preprečevale njihovo vrnitev. Sorodniki so se morali ponje odpraviti po dolgi poti skozi Poljsko, Belorusijo in Rusijo, saj so bile neposredne poti čez frontno črto zaprte.

Opera bo v celoti uprizorjena jeseni v Varšavi. FOTO: Alina Smutko/Reuters

Po podatkih pobude Bring Kids Back, ki jo je leta 2023 sprožil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je bilo več kot 20.000 otrok deportiranih v Rusijo. Nekaterim so ob tem spremenili ime, drugim podelili rusko državljanstvo, mnoge so poslali v posvojitev v ruske družine. Primer ima tudi vse izrazitejšo mednarodnopravno razsežnost. Svet EU je 11. maja 2026 sprejel dodatne sankcije proti 16 posameznikom in sedmim pravnim osebam, ki jih povezuje z nezakonitimi deportacijami, prisilnimi premestitvami, asimilacijo, indoktrinacijo, militarizirano vzgojo in nezakonitimi posvojitvami ukrajinskih otrok.

Opera bo v celoti uprizorjena jeseni v Varšavi, newyorška premiera v Metropolitanski operi pa je predvidena za pomlad 2028. Za kijevsko izvedbo je bila prevedena v ukrajinščino, v na Poljskem in v ZDA pa bo izvedena v izvirni angleščini.