Spopad nekdanje žene in tajnice zaradi oporoke legendarnega televizijca

Dina Minna, dolgoletna tajnica in asistentka legendarnega italijanskega televizijskega voditelja Pippa Bauda, ki je umrl prejšnji mesec, je prek svojega odvetnika izdala dvojno pravno opozorilo proti slavni sopranistki in nekdanji Baudovi ženi Katii Ricciarelli zaradi izjav, ki jih je izrekla, poroča italijanska novinarska agencija Ansa. In tudi zaradi tistih izjav, ki jih najverjetneje še bo povedala.

Minna namreč zahteva, da Ricciarellijeva, ki se je kdo v Sloveniji spomni tudi zaradi nastopa v ljubljanski Operi leta 1992, »spremeni ton in uporabi primernejše izraze v odnosu do nje«. Opozorilo prihaja tik pred televizijsko oddajo z Ricciarellijevo kot gostjo, ki bo v nedeljo.

Tajnici tretjina vsega

Zaplet se je začel ob branju Baudove oporoke, v kateri je Minni dodelil tretjino vsega. Tako bo Baudovo premoženje, ocenjeno na kakih deset milijonov evrov, enako razdeljeno med njegova otroka, hčer Tiziano in sina Alessandra, in njo. Natančen znesek ni znan, a je bil nekdanji televizijec, poleg tega, da je prejemal zelo visoke honorarje, tudi lastnik petih hiš v Rimu, večinoma v centru, drugih nepremičnin vse do Sicilije, in dveh gradbenih podjetij.

»Menim, da ni prav, da ima tajnica dostop do enakega dela dediščine kot Tiziana in Alessandro,« je Ricciarellijeva povedala v intervjuju za Il Messaggero. Z Baudom je bila poročena od leta 1986 do leta 2004.

»Ne vem niti, zakaj je umrl,« je povedala in dodala, da si ni nikoli predstavljala, da ji bo odvzeta možnost, da se zadnjič poslovi od tistega, ki je bil njen življenjski partner devetnajst let. »Novico o Pippovi smrti sem izvedela preko sožalnih sporočil, ki so jih pisali prijatelji in kolegi, zvečer 16. avgusta.«