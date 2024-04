Oppenheimer končno tudi na Japonskem

Veliko filmsko uspešnico lanskega leta, triurno epsko biografijo Oppenheimer britanskega režiserja, scenarista – po knjižni predlogi – in soproducenta Christopherja Nolana, si je od prejšnjega konca tedna mogoče ogledati tudi na Japonskem. Torej v deželi, na katero je izum ameriškega fizika judovskega rodu J. Roberta Oppenheimerja najbolj vplival. Seveda ne v pozitivnem pogledu. Jedrski bombi, oče katerih je bil, sta ob koncu druge svetovne vojne porušili mesti Hirošimo in Nagasaki in neposredno ubili od 130.000 do 230.000 ljudi. Edina vojaška uporaba jedrskega orožja do zdaj je v deželi vzhajajočega sonca povzročila tudi večdesetletne zdravstvene posledice in do danes trajajočo kolektivno travmo.

Zato ni nenavadno, da so imeli Japonci glede filma, v katerem Nolan obravnava življenje fizika, predvsem v časih, ko je bil vodja izdelave prvih Bomb, zelo mešana čustva. »Seveda je izjemen film in si zasluži oskarje. Vendar se zdi, da film opisuje jedrsko bombo kot nekaj pozitivnega, zato sem ga kot človek iz Hirošime težko gledal,« je v mestu, ki ga je zrušila prva bomba, novinarjem britanske tiskovne agencije Reuters povedal eden od prvih gledalcev, 37-letni javni uslužbenec, ki se je predstavil samo s priimkom Kavai.

Režiser Christopher Nolan z dvema od sedmih zlatih kipcev za Oppenheimerja, ki je zdaj doživel tudi japonsko premiero. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Ker je od jedrskega bombardiranja Hirošime minilo skoraj osem desetletij, je očividcev dogajanja vedno manj, jih je pa vendar še nekaj, saj so Japonci dolgoživ narod. Med njimi je 86-letna Teruko Jahata. V trenutku, ko je eksplozija uničila njeno mesto, je bila še otrok. Komaj je čakala, da si bo lahko ogledala film, tudi zaradi tega, ker upa, da bo obudil debate o jedrskem orožju, z izdelavo katerega se v vedno bolj iz tečajev vrženem svetu spogleduje Japonska.

Daljnovzhodna država je eden velikih trgov za Hollywood, a so se je v studiu Universal, kjer so sprejeli zelo stroge Nolanove pogoje, da je Oppeheimerja posnel zanje, odločili, da ga lansko leto na Japonskem še ne bodo predvajali. Po letošnji podelitvi oskarjev, kjer je film pobral sedem zlatih kipcev, je distribucijo tam prevzelo podjetje Bitter End, čeprav se večinoma ukvarja z oskrbovanjem kinodvoran z neodvisno produkcijo. Vsekakor to, da so do zdaj izpustili Japonsko, uspešnosti Oppenheimerja ni škodilo; prinesel je približno 900 milijonov evrov, skoraj desetkrat več od vložka.