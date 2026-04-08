Original in kopija na naslovnici

Dvajset let po izvirniku v kina prihodnji mesec prihaja nadaljevanje filma Hudičevka v Pradi, vračajo pa se tudi vsi glavni junaki: hladna modna urednica revije Runway Miranda Priestly (Meryl Streep), njena pomočnica Andrea Sachs (Anne Hathaway), modni urednik Nigel (Stanley Tucci) in asistentka Emily Charlton (Emily Blunt).

Ker filmska uspešnica temelji na knjigi Lauren Weisberger, ki je pri Voguu delala kot asistentka Anne Wintour, so mnogi v neusmiljeni in zahtevni Mirandi nemudoma prepoznali legendarno urednico modne biblije, olja na ogenj pa je prilila še sama, ko je leta 2006 na premiero filma prikorakala v – pradi.

Na najnovejši naslovnici revije Vogue je fotografinja Annie Leibovitz ovekovečila obe, original in kopijo, Anno Wintour in igralko Meryl Streep, ki sta nedavno ugotovili, da sta celo v daljnem sorodu, sestrični v šestem kolenu. Intervjuvala ju je režiserka filma Barbie Greta Gerwig, Anna Wintour pa ji je povedala, da si šteje v čast, da jo je upodobila prav Meryl Streep, a brž dodala, da je lik Mirande Priestly precej »oddaljen« od prave Anne.

76-letna urednica je bila na čelu ameriškega Vogua 37 let in se podpisala pod več kot 400 naslovnic. Septembra lani se je odpovedala vlogi glavne urednice revije, a je ostala globalna uredniška direktorica Vogua ter globalna glavna direktorica vsebin pri Condé Nastu, kjer nadzoruje revije, kot so GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit in Teen Vogue.

V tem času je tudi sama postala popkulturna ikona, ki ji staranje ne pride do živega. »Všeč so mi moja leta. Počutim se tako živo in navdušeno kot vedno in rada se učim od svojih otrok in od vseh svojih ekip po svetu,« je povedala Greti Gerwig in dodala: »Mislim, da z izkušnjami dobiš občutek za ravnovesje in sorazmerje. Zavedaš se, da življenje ni popolno in gredo stvari včasih narobe, ter preprosto daješ vse od sebe, če ne deluje, pa moraš iti naprej. Mislim, da so leta pravzaprav prednost.«

Hudičevka v Pradi je bila velika filmska uspešnica, maja pa v kina prihaja nadaljevanje. FOTO: Promocijsko gradivo

Priznala je tudi, da nikoli ne bi mogla zamenjati z Meryl in postati igralka: »Nimam nobenih darov. Ne znam peti, ne znam plesati, ne znam igrati, z rokami sem neuporabna, ne znam kuhati in zagotovo ne znam šivati.«

Znano je, da vsako jutro eno uro preživi v telovadnici in je v pisarni najkasneje ob pol devetih, zapusti pa jo »ob razumni uri«, da lahko še ujame gledališko predstavo ali zasebno kinoprojekcijo. Z nekdanjim možem, psihiatrom Davidom Shafferjem, imata sina Charlesa, ki se je rodil leta 1984, in tri leta mlajšo hčerko Bee. Sin je psihiater, hčerka gledališka producentka, poročena pa je z italijanskim filmskim režiserjem Francescom Carrozzinijem, sinom pokojne nekdanje odgovorne urednice italijanskega Vogua France Sozzani. Ima tudi tri vnuke, Oliverja, Caroline in Ello, ki je seveda ne kličejo babica, ampak Anna.

V preteklosti je imela do lika Mirande Priestly mešane občutke. V enem od podkastov je dejala, da se ji zdi film malce podoben risanki in dodala, da je šla na premiero, ne da bi vedela, o čem govori. Kljub temu je v njem uživala in zdel se ji je duhovit. Razkrila je tudi, da sta se z modno oblikovalko Miuccio Prada velikokrat pogovarjali o Hudičevki in slednja ji je rekla: »Ta film je bil zelo dober zate.«