Orožarka spoznana za krivo nenamernega uboja, Baldwina sojenje še čaka

Nesrečna zgodba s snemanja filma Rust, v katerem je bila ubita direktorica fotografije Halyne Hutchins, po skoraj dveh letih postopoma dobiva epilog. Sodišče v Novi Mehiki je za krivo nenamernega uboja spoznalo orožarko Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila odgovorna za vsa orožja na snemanju, po besedah tožilke Kari Morrissey je bila neprevidna, nepremišljena in malomarna pri ravnanju z orožjem oziroma skrbi zanj.

Hannah Gutierrez-Reed, ki krivde ne priznava, njena obramba pa trdi, da jo je tožilstvo izbralo za grešnega kozla, grozi leto in pol zapora ter 5000 dolarjev kazni. Vendar je več deset prič, ki so jih zaslišali, zatrdilo, da je na snemanju filma vladal kaos, za varnost je bilo slabo poskrbljeno, snemanje je potekalo z izjemno hitrostjo. Orožarka, ki je bila menda občasno tudi pod vplivom določenih substanc, naj bi posamezne kose orožja kar puščala po filmske setu, četudi bi jih morala pospraviti po vsakem prizoru, zato ni nenavadno, da se je zgodil incident, v katerem je bila direktorica fotografije ubita, režiser Joel Souzo pa ranjen.

Največja uganka je bila, kako so se na snemanju lahko znašli pravi naboji, po izsledkih preiskave naj bi jih obtožena orožarka sama prinesla od doma. Tudi to orožarka zanika oziroma je po navedbah tožilstva poskušala tovrstne dokaze prikriti, vendar so bile obtožbe o prirejanju dokazov med sojenjem umaknjene. Po prepričanju tožilstva pri tem ni šlo za enkratno napako, temveč za niz varnostnih napak, ki so se končale tragično.

Jason Bowles, odvetnik Hannah Gutierrez-Reed, je kljub številnim dokazom napovedal pritožbo, češ da ni bila izvedena temeljita preiskava streljanja. Tožilstvo je nasprotnega mnenja, saj so izvedli številne simulacije polnjenja in streljanja replike revolverja iz 19. stoletja, tako da dvoma o malomarnem ravnanju orožarke menda ni.

Po sojenju so Hannah Gutierrez-Reed po odločitvi sodnice Mary Marlowe Sommer odredili pripor, kdaj naj bi začela prestajati kazen, pa še ni določeno. Doslej je bil na tem sodnem procesu v Novi Mehiki sicer obsojen še pomočnik režiserja filma David Halls, in sicer na šestmesečno pogojno kazen, 500 dolarjev globe, 24 ur družbenokoristnega dela in tečaj varne uporabe strelnega orožja.

V nadaljevanju sodnega postopka se bodo verjetno znova lotili preiskave, kako so se pravi naboji znašli v pištoli, s katero je streljal igralec Alec Baldwin. Filmskega zvezdnika sojenje še čaka, začelo se bo julija, vendar tudi Baldwin, ki ga obtožnica bremeni uboja oziroma povzročitve smrti iz malomarnosti, zavrača krivdo in trdi, da se je pištola sprožila sama, čeprav izvedenci, ki so jih doslej zaslišali, o tem dvomijo.