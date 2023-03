Osebna zmaga, poklon domovini

Načeloma bi moral biti šport sfera življenja, kamor naj politika ne bi vdirala. Seveda zdaleč ni tako, tudi ruska agresija na Ukrajino je globoko posegla v šport. Velik del vojaško-politične usmerjenosti matere Rusije na svoji koži še kako občutijo tudi športniki. Ruski, ker se ne smejo udeleževati mednarodnih tekmovanj, ukrajinski pač, ker jih je pod agresorskim škornjem umrlo menda že več kot dvesto.

Tenis, (poletni) beli šport, poskuša biti nevtralen, ruski tenisači in tenisačice nastopajo na mednarodnih turnirjih, ta konec tedna je na turnirju v Dubaju Rus Daniil Medvedjev v finalu premagal rojaka Andreja Rubljova, drugače obarvan pa je bil ženski turnir v ameriškem Austinu, kjer je 52. igralka svetovne ženske lestvice, 20-letna Kijevčanka Marta Kostjuk v finalu ugnala dve leti starejšo in 30. mest niže rangirano Moskovčanko Varvaro Gračevo. Bolj kot to, da je osvojila prvo vidnejšo zmago v karieri, je pomembno, da je slavje posvetila ukrajinskim rojakom, ki se borijo za svobodo napadene domovine.



»Položaj, v katerem sem se borila za ta naslov, je bil prav poseben. Zmago posvečam vsem vojakom in vsem drugim, ki se borijo in umirajo za Ukrajino,« je izjavila po osebnem uspehu.

Neodgovorna zveza

Ukrajinska športnica je opozorila na neprimeren odnos vodstvenega teniškega sveta do vojaške agresije Rusije na Ukrajino in poudarila, da zgolj leporečenje o zavzemanju za mir zagotovo ne zadošča. Spomnila se je tudi januarskega prvega turnirja za veliki slam v Avstraliji, kjer je oče srbskega šampiona Novaka Đokovića Srđan veseljačil z rusko zastavo s podobo Vladimirja Putina.

FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Kostjukova je že marca lani z rojakinjo Lesijo Curenkovo v pismu na družbenih omrežjih izrazila veliko presenečenje in nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja kakršnegakoli odziva svetovne teniške zveze na razmere v domovini. »Še posebej čudno je, da je bil v prejšnjih primerih socialne pravičnosti in spolnega nadlegovanja odziv WTA hiter, ustrezen in drzen, sta zapisali. Zahtevava, da WTA nemudoma obsodi rusko vlado, umakne vse turnirje iz Rusije in se obrne na ITF, da stori enako.«

Kostjukova in Curenkova nista zahtevali prepovedi igranja ruskih igralcev. »Popolnoma podpirava naše kolege iz Rusije in vse rusko govoreče teniške igralce, saj razumeva, da so se neizzvani napadi zgodili brez njihove vednosti in sodelovanja. Ustavite vojno. Ustavite rusko agresijo. Prinesite mir v naše domove. Bodite človeški,« sta tedaj sklenili svoj poziv.

Športna sreča, neizogibno povezana s politiko, pa je opoteča, prvi igralec moškega teniškega sveta Novak Đoković ne bo nastopil na turnirjih v Miamiju in Indian Wellsu, saj tujci še vedno nimajo pravice vstopiti v ZDA, če niso cepljeni proti covidu-19.