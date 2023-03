Osem znanih osebnosti obtoženih promocije nelegalnih kriptovalut

Osem znanih osebnosti, med njimi Lindsay Lohan in Jake Paul, so ameriški regulatorji obtožili sodelovanja v nezakoniti kripto shemi. Zvezdniki naj bi uporabljali svoje družbene platforme za spodbujanje določenih kripto žetonov, ne da bi pri tem razkrili, da so plačani za njihovo promocijo.

Komisija za vrednostne papirje in borzo je v izjavi za javnost sporočila, da sta Lohan in Paul v zameno za opustitev obtožb plačala denarno kazen, a krivde nista priznala. Lohanova bo plačala nekaj več kot 37 tisoč evrov, Paul pa v nekaj več kot 93 tisoč evrov kazni.

Drugi obtoženi v zadevi so glasbenik Soulja Boy (DeAndre Cortez Way), pevec Austin Mahone, porno igralka Kendra Lust (Michele Mason), raper Lil Yachty (Miles Parks McCollum), glasbenik Ne-Yo (Shaffer Smith) in senegalsko-ameriška pevka Aliaune Thiam (Akon). Skupina je obtožena nezakonite promocije kripto sredstev TRX in BTT »brez razkritja, da so bili plačani za objave in višine njihovega plačila«, je dejala Komisija za vrednostne papirje.

Jake Paul, profesionalni bokser, se je pogodil za plačilo denarne kazni, a krivde ni priznal. FOTO: Chandan Khanna/Afp

Tudi Justin Sun, kripto investitor in diplomat karibske otoške države Grenada, ki je usmerjal promocijske aktivnosti, je obtožen goljufije zaradi manipulacije s trgovalno aktivnostjo omenjenih kripto žetonov. Kot trdi ameriški organ, naj bi Sun navidezno prikazoval aktivno trgovanje s kriptovalutama, v resnici pa naj bi šlo za pranje denarja. Vsaj od aprila 2018 do februarja 2019 je Sun domnevno usmerjal svoje zaposlene, naj se vključijo v več kot 600.000 takšnih poslov, pri čemer se je dnevno trgovalo med 4,5 milijona in 7,4 milijona TRX.

Njegova podjetja - Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd in Rainberry Inc (nekoč BitTorrent) - so prav tako obtožena nezakonitega delovanja znotraj sheme. Sun in njegova podjetja naj bi investitorjem ponujala in prodajala TRX in BTT kot naložbe prek več nezakonitih »nagradnih programov«. Tožba nadalje trdi, da so podjetja ponujala in prodajala BTT v nezakonitih mesečnih "airdrop" distribucijah vlagateljem, vključno v Združenih državah, ki so kupili in hranili TRX v Tron denarnicah ali na sodelujočih platformah za trgovanje s kripto sredstvi. Po tožbi so bile vsaka od teh nezakonitih ponudb in prodaj v nasprotju s 5. členom zakona o vrednostnih papirjih.