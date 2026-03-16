Oskar 40 let po prvi nominaciji

Leta 1986 je bila prvič nominirana za oskarja za vlogo v filmu Dvakrat v življenju (Twice in a Lifetime) v režiji Buda Yorkina. »To je krasno. Vsi me sprašujejo, kaj je tokrat drugače. Drugače je, da imam tokrat tega malega zlatega možica,« je 75-letna Amy Madigan žarela na podelitvi oskarjev.

To je njena prva najprestižnejša filmska nagrada, dobila pa jo je za vlogo zlobne tete Gladys, čarovnice s telepatskimi sposobnostmi v grozljivki Ura izginotja (Weapons). Igralka je podrla tudi rekord Geraldine Page, ki je oskarja dobila 32 let po prvi nominaciji (leta 1954 je bila za zlati kipec nominirana v vesternu Hondo, dobila pa ga je leta 1986 za intimno dramo The Trip to Bountiful).

Amy Madigan je v zahvalnem govoru povedala, da je bila vloga Gladys »sanjska« in se zahvalila »vsem ljudem, ki so mi pomagali priti sem«. Priznala je, da je »zmedena« in se ji tresejo noge.

Njena zmaga je tudi zmaga za žanr grozljivk na podelitvah oskarjev. Zadnji tak primer je bila Natalie Portman, ki je leta 2011 dobila zlati kipec za izjemno predstavo v filmu Črni labod, medtem ko je lani Demi Moore s Substanco ostala praznih rok. Letos je bilo resnično leto tega žanra, saj je nagrado za najboljšega igralca domov odnesel Michael B. Jordan za glavno vlogo v vampirskem filmu Grešniki.

Amy z Jessie Buckley in Michaelom B. Jordanom, ki sta osvojila oskarja za glavni vlogi FOTO: Valerie Macon/AFP

Ura izginotja pripoveduje o osnovnošolski učiteljici Justine Gandy (Julia Garner), ki jo nekega jutra pričaka prazen razred, natančneje od 18 učencev je v šolo prišel le introvertirani Alex (Cary Christopher). Preostalih sedemnajst jih je tiste noči preprosto izginilo, domače varnostne kamere pa so jih posnele, kako so sredi noči vstali, odkorakali skozi vhodna vrata in stekli v neznano.

Amy Madigan, ki se v filmu pojavi relativno pozno, si je za svojo vlogo prislužila odlične kritike. Čeprav Ura izginotja ni bila med favoriti večera, je nagrade pobirala celotno sezono. Za najboljšo stransko igralko so jo razglasili na podelitvi nagrad Critics' Choice Awards, Actor Awards in New York Film Critics Circle Awards, nominirana pa je bila tudi za zlati globus, ki ga je sicer že osvojila za vlogo v seriji Roe vs. Wade (1989).

Njen filmski debi je bil Otrok ljubezni (Love Child) leta 1982 in že s prvo vlogo si je prislužila nominacijo za zlati globus. Med bolj znanimi filmi, v katerih je igrala, so tudi Polje sanj (1989), Zbogom, punčka (2007) in Lov (2020).