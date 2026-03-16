Ruski učitelj proti ruskemu diktatorju

Na območju Urala, meje med Evropo in Azijo, leži ruska regija Čeljabinsk, v njej pa približno kot Trbovlje veliko mesto Karabaš. Je zelo onesnaženo zaradi industrije pridobivanja bakra, vendar se je učitelj na tamkajšnji Osnovni šoli št. 1 Pavel Talankin ukvarjal s povsem druge vrste onesnaženjem. S tem, kako režim diktatorja in iskanega vojnega zločinca Vladimirja Putina onesnažuje ruski izobraževalni sistem s propagando, s katero otroke indoktinirajo, da bi podpirali že več kot štiri leta trajajočo vojno proti Ukrajini. Njegov dokumentarec Mr Nobody Against Putin, kar bi lahko prevedli kot »gospod nihče proti Putinu«, je dobil letošnjega oskarja v tej kategoriji.

Talankin je otoke v osnovni šoli poučeval o osnovah filmskega ustvarjanja in snemal izobraževalni proces. Tako je od začetka ruske invazije na Ukrajino od 2022 do leta 2024 brez težav posnel tudi, kako poteka Putinova indoktrinacija. Med drugimi novostmi v izobraževanju so šolo obiskali pripadniki zloglasne plačanske skupine Wagner, da so otroke učili, kako se izognejo protipehotnim minam, šolska športna tekmovanja so zamenjala tekmovanja v metanju ročnih granat, učenci so se učili vojaškega korakanja in poslušali o nujni »denacifikaciji« in »demilitarizaciji« Ukrajine. Starši praviloma sploh niso vedeli, kaj je vsebina novih obveznih šolskih dejavnosti.

Junija 2024 je Talankin pobegnil iz domovine s sedmimi trdimi diski posnetkov, iz katerih sta s sorežiserjem, Američanom Davidom Borensteinom, ob pomoči danske producentke Helle Faber sestavila uro in pol trajajoč dokumentarec. Kot večina Putinovih kritikov, ki jih niso zaprli ali niso padli skozi kakšno okno, nekdanji učitelj zdaj živi v izgnanstvu v Evropi.