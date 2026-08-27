Outsiderka, ki je postala ikona

Pri 97 letih je umrla ena najbolj prepoznavnih osebnosti sodobne umetnosti, japonska umetnica Yayoi Kusama. Od petdesetih let do konca svojih dni je ustvarjala slike, skulpture, performanse in velikanske instalacije, s katerimi je svoje osebne izkušnje, predvsem halucinacije, spremenila v prepoznaven umetniški jezik.

Halucinacije je umetnica, rojena leta 1929 v Matsumotu na Japonskem, doživljala že kot otrok. Rože so se ji prikazovale kot živa bitja, ki so jo obkrožala in nagovarjala. Risanje je postalo njen način soočanja s temi izkušnjami. Med drugo svetovno vojno je kot najstnica izdelovala blago za vojaška padala. Pozneje je študirala tradicionalno japonsko slikarstvo; ker jo je omejevalo, je leta 1958 odšla v New York.

Obiskovalci Kusaminega muzeja v Tokiu na dan, ko je njeno podjetje Kusama Inc. delilo vest, da je umrla 14. avgusta. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Tam je razvila znamenite slike Infinity Nets, sestavljene iz neskončnih polj drobnih ponavljajočih se pik. Ustvarjala je tudi mehke skulpture, prekrite s faličnimi oblikami, in prirejala provokativne performanse z golimi udeleženci, poslikanimi s pikami. Umetniški svet je bil do nje pogosto neprizanesljiv, sama pa je trdila, da so nekateri vplivni moški umetniki, med njimi Andy Warhol, prevzeli njene ideje, medtem ko je sama ostala spregledana.

Leta 1966 je na Beneškem bienalu brez povabila predstavila Narcissus Garden, instalacijo iz 1500 zrcalnih krogel. Prodajala jih je po dva dolarja pod geslom tvoj narcizem naprodaj, dokler organizatorji projekta niso ustavili. Njeni performansi so bili pogosto škandalozni, vendar so odpirali tudi politična in družbena vprašanja.

Po vrnitvi na Japonsko se je njeno psihično stanje poslabšalo. Leta 1977 se je prostovoljno nastanila v psihiatrični bolnišnici v Tokiu, kjer je bivala več desetletij. V bližnjem studiu je vsak dan ustvarjala in tam našla stabilnost, ki ji je omogočila nadaljevati umetniško delo.

»Buče se pogovarjajo z mano,« je nekoč dejala. FOTO: Kena Betancur/AFP

Pravo priznanje v svetu je doživela šele pozneje v življenju. Leta 1993 je prva zastopala Japonsko na Beneškem bienalu, njene instalacije z ogledali, lučmi, bučami in pikami pa so postale globalni fenomen. Retrospektive v največjih muzejih so privabljale množice, Infinity Mirror Rooms pa so v dobi družbenih omrežij postale priljubljena kulisa za selfije.

Med njenimi najbolj prepoznavnimi motivi je bila buča, ki jo je povezovala z občutkom varnosti in nostalgije. »Buče se pogovarjajo z mano. Utelešajo občutek stabilnosti in mi prinašajo notranji mir,« je dejala v nekem intervjuju. Njena dela so dosegala milijonske zneske, sodelovala je tudi z luksuznimi znamkami, med drugim Louis Vuitton. Čeprav je sčasoma zaslovela po vsem svetu, ni imela odpora do obrobja. »Dobro se počutim kot outsider,« je nekoč dejala.