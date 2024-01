Označen tudi za človeka z izjemnim stilom oblačenja

Ameriški country zvezdnik Willie Nelson je znan po nekaterih najlepših pesmih vseh časov; Always on My Mind, On the Road Again, Blue Eyes Crying in the Rain, Georgia on My Mind ali Crazy. Znano je, da je tudi velik ljubitelj marihuane in da ima celo svojo znamko in lastno sorto, imenovano Willie's Reserve, ki jo prodaja v verigi trgovinic oziroma lekarn po ZDA. Star je devetdeset let, še vedno nastopa. Kot pravi, je v odlični formi.

Naj vas ljubezen do kajenja ne zavede, saj je ta mož tudi ljubitelj borilnih veščin in lastnik črnega pasu ter zaprisežen tekač in kolesar. »Prepričan sem, da so borilne veščine boljši način telesne dejavnosti, ki delujejo na človeka pozitivno, tako duševno in duhovno kakor tudi telesno,« pravi. Nelson je doslej posnel več kot 60 studijskih albumov, igral je v več kot 30 filmih, je soavtor nekaj knjig, kot aktiven državljan pa je sodeloval v akcijah za uporabo biogoriv in legalizacijo marihuane.

V New York Timesu so ga pred kratkim označili za človeka z izjemnim stilom oblačenja – rdeča bandana in kavbojski klobuk ter večni kavbojski suknjiči. Lani je posnel duet s še enim ljubiteljem marihuane Snoop Doggom in imel za svoj rojstni dan kar nekaj koncertov v znameniti dvorani na prostem Hollywood Bowl.

Končno on

Pot do uspeha ni bila lahka, dolgo je iskal svojo pravo identiteto in vse se je spremenilo, ko je leta 1969 pogorela njegova kmetija v bližini Nashvilla. Preselil se je v Teksas, pustil si je dolge lase in si jih kot ameriški staroselci spletel v kite, si nadel kavbojski klobuk in velikanske količine alkohola, ki ga je nekoč užival, nadomestil s kajenjem marihuane. »To sem bil končno jaz,« je zapisal v eni od mnogih avtobiografij.

»Bilo je res osvobajajoče, da sem v istih kavbojkah, v katerih sem preživel ves dan, lahko stopil na oder.« S svojo podobo je privlačil tako hipije kot ameriške hribovce. Mladi, ki so takrat poslušali Led Zeppeline ali Franka Zappo in ki so prezirali country, so se navduševali nad njim. Leta 1979 ga je na slavnostno večerjo povabil ameriški predsednik Jimmy Carter, prišel je kar v džinsu in pozneje je priznal, da je tistega večera na strehi Bele hiše pokadil velikanski džojnt. Vedno je enak, pravi njegov prijatelj Snoop Dogg – preprost in poseben, ne dela razlike med milijarderjem in klošarjem ter neskončno ljubi življenje.