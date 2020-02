FOTO:​Ozzy Osbourne odpovedal turnejo po Severni Ameriki

spet polni časopisne stolpce in spletne novičarske portale. Pred tednom dni so oboževalci angleške heavy metal skupine Black Sabbath praznovali petdeseto obletnico od izida njihovega istoimenskega prvenca, kar je bila dobra priložnost, da so se poklonili vsem članom skupine, vključno z razvpitim pevcem in frontmanom Ozzyjem. Čeprav so kritiki – dotlej nevajeni težkih kitarskih rifov, ki so odražali zvok industrijskega Briminghama – album sprejeli vse prej kot toplo, si je sčasoma priboril kulten status v zgodovini popularne glasbe. Danes velja za prvi heavy metal album nasploh.Če je prejšnji teden minil v znamenju prijetne nostalgije, pa se je novi začel z žalostno vestjo: Ozzy Osbourne je zaradi zdravstvenih težav odpovedal severnoameriško turnejo. »Hvaležen sem za vašo potrpežljivost, za mano je usrano leto,« je sporočil 71-letni »Princ teme«, ki je bil v zadnjem obdobju večkrat hospitaliziran. Jeseni 2018 so ga zdravili zaradi bakterijskih okužb, nato je prebolel gripo in bronhitis, med okrevanjem v svoji losangeleški rezidenci pa je padel ter si poškodoval vrat in hrbet, zaradi česar je moral na operacijo. Januarja letos je razkril, da so mu diagnosticirali blago obliko parkinsonove bolezni Šest- do osemtedensko zdravljenje bo aprila nadaljeval v Švici. »Želim se izogniti situaciji, ko bi moral koncerte odpovedati v zadnjem trenutku. To ne bi bilo pravično do oboževalcev,« je sporočil. In za konec še ena dobra novica: jutri bo Ozzy izdal nov studijski album Ordinary Man – prvi po desetih letih.