Ozzy Osbourne se bori s Parkinsovo boleznijo

Ozzy Osbourne je razkril, da se bori s Parkinsonovo boleznijo. Povedal je, da je moral v začetku lanskega leta zaradi padca po koncertu na operacijo vratu, zaradi katere je prišlo do poškodbe živcev. Temu je sledila diagnoza ene od oblik parkinsona.



Enaisedemdesetletni dobitnik grammyja in nekdanji vokalist skupine Black Sabbath je diagnozo razkril kot gost pogovorne oddaje Good Morning America, da bi utišal namigovanja, da je na smrtni postelji. Resnica je daleč od tega, je povedal. Dodal je, da se po letu dni od podane diagnoze počuti bolje, vse kar si želi, pa je, da oboževalci nad njim ne obupajo, saj jih potrebuje.

Ne pozabite me, ko barve ugašajo

Čeprav zaradi bolezni jemlje zdravila – aprila se bi odravil na zdravljenje v Švico, – Osbourne upa, da bo kmalu lahko spet stal na odru. Napovedal je turnejo po Severni Ameriki, ki naj bi se začela maja, v torek pa je na twitterju objavil lizsek iz besedila pesmi, ki bo uvrščena na njegov novi album: »Don't forget me as the colors fade (Ne pozabite me, ko barve ugašajo).«



Lani aprila je zaradi zdravstvenih težav odpovedal vse napovedane koncerte. »Bilo je najhujše, najdaljše in najbolj boleče leto,« je dejal na pogovorni oddaji.