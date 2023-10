Padla zvezda poljske ultradesnice

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah na Poljskem sta bili vodilni politični osebnosti Jaroslaw Kaczynski in Donald Tusk, a ker nobeden od njiju ni dobil zadostne večine, bo oblikovanje vlade odvisno od manjših strank. Med njimi je tudi Konfederacija, skupina skrajno desničarskih skupin, ki jo vodi 36-letni Sławomir Mentzen, vendar je na volitvah pogorel.

Kontroverzni politik je znan po tem, da je pred volitvami v evropski parlament leta 2019 med norčevanjem iz »petih točk PiS«, stranke Zakon in pravičnost, razlagal o političnem marketingu in strnil lasten politični program v »pet točk Konfederacije«, ki so naslednje: »Nočemo Judov, homoseksualcev, abortusa, davkov in Evropske unije.« Pozneje je trdil, da so bili njegovi komentarji izvzeti iz konteksta.

Mentzen, ki velja za novo zvezdo desničarske scene in ima nadvse oster jezik, ostaja na prizorišču. FOTO: Lukasz Glowala/Reuters

Čeprav je bila ultradesničarska Konfederacija v predvolilnem času v vzponu in je poleti dosegla približno 15 odstotkov podpore, s čimer bi lahko postala tretja najmočnejša sila in nemara tudi jeziček na tehtnici, se je na volitvah slabo odrezala. Veliki načrti so očitno propadli. A Mentzen, ki velja za novo zvezdo desničarske scene in ima nadvse oster jezik, ostaja na prizorišču, je najbolj priljubljeni politik na Poljskem, spominja na stand-up komika in na tiktoku ima 40 milijonov ogledov.

Mentzen, ki je diplomiral iz teoretične fizike in doktoriral iz ekonomije, je nemških korenin, deluje kot davčni svetovalec in podjetnik, ima svojo blagovno znamko piva. Je oster kritik Evropske unije in zagovarja izstop iz EU, v zadnjem času se osredotoča na ekonomske teme, predvsem na davke in stroške socialne porabe. V predvolilni kampanji je neposredno napadal stranki PiS Kaczynskega in Tuskovo Državljansko platformo. Poljska bi bilo bolje, če bi obe odpravili, je komentiral.