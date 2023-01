Padli premier piše spomine

Eden od najbolj kontroverznih evropskih politikov zadnjega časa in nekdanji britanski premier, 58-letni Boris Johnson, je z založbo Harper Collins podpisal pogodbo o pisanju spominov. V knjigi naj bi popisal predvsem čas, ko je vodil britansko vlado.

Premier je postal julija 2019, državi načeloval med pandemijo covida, okužil se je tudi sam in se zdravil na oddelku za intenzivno nego, pa prve mesece po izbruhu vojne v Ukrajini. Zagovornik brexita je odstopil julija lani, ko ga ni podprlo več članov njegove vlade. Med bivanjem v Downing Streetu 10 so ga najbolj bremenili očitki, da je med pandemijo koronavirusa večkrat kršil zaščitna pravila in celo organiziral zabave na sedežu vlade. Padec z oblasti so povzročile tudi donacije bogatih konservativnih podpornikov. Podarjene funte je porabil za počitnice s takratno zaročenko in nato tretjo ženo Carrie, pa za ekstravagantno opremo v premierskem stanovanju. S soprogo sta avgusta lani dopustovala tudi na Jezerskem.

Na založbi so obljubili, da bo knjiga Johnsonovih spominov nekaj posebnega, toda naslova za zdaj še nima. Na družabnih omrežjih so se pojavili predlogi, naj bodo spomini naslovljeni Pokora, Tat, Klovnov padec, Njegove žene in njihovi ljubimci ... Tudi datum izida ni znan, pa tudi, kolikšen honorar bo nekdanji ministrski predsednik prejel za pisanje. Govori se, da naj bi založba za pravice izdaje spominov odštela sedemmestno številko v funtih, torej najmanj milijon.

Že kot premier je oče sedmih otrok tarnal, da ima premalo denarja, in žel zgražanje ter posmeh. Verjetno njegovi spomini ne bodo vredni drobiža, zelo solidno zasluži kot poslanec, čeravno, kot so poročali mediji na Otoku, se v parlamentu sila redko pojavi. Več kot 5000 evrov je zaslužil za vsako kolumno v Telegraphu. Je nedvomno mojster besede, napisal je več knjig, med drugim o legendarnem britanskem premieru Winstonu Churchillu. Leta 2015 je podpisal pogodbo za knjigo o Williamu Shakespearu, ki bi morala iziti leto pozneje, a je bil izid prestavljen za nedoločen čas. Po lanskem odstopu naj bi zgolj z govornimi nastopi po svetu zaslužil več kot 1,5 milijona evrov.

Javnost dvomi, da bo Johnson, če se bo osredotočil le na politični pol življenja, v katerem je bil in je spet poslanec, (odstavljeni) minister za kulturo vlade v senci, londonski župan, zunanji minister in premier, izpovedno tako odkrit, kot je bil princ Harry v knjigi Rezerva. Bolj so prepričani, da bo »lagal o svojih premnogih lažeh«.