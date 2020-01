Pamela Anderson petič nadela poročni prstan

Pamela Anderson in Rick Salmon. FOTO: ARHIV

zvezdnica Obalne straže, se je v svojem 53. letu petič spustila v zakonsko življenje, danes poroča Hollywood Reporter. Njen izbranec je 22 let starejši filmski producent, najbolj znan po filmu Flashdance, The Witches of Eastwick in Batmanu.Poročila sta se včeraj v zasebnem krogu v Malibuju v Kaliforniji. Kot navaja omenjena stran, sta se danes novoporočenca videvala pred tridesetimi leti, ko jo je Peters spoznal v Playboyevem dvorcu. Par pa se je ponovno začel videvati pred kratkim.»Lepe dekleta so vsepovsod, lahko bi se odločil drugače – vendar sem si 35 let želel le Pamelo,« je povedal Pamelin mož Jon Peters.Dodal je, da je ob njej divji, a v dobrem smislu. Pravi, da mu je navdih in da jo varuje in streže tako, kot si zasluži.Prav tako je dejal, da Pamela nikoli ni v celoti videla svojega potenciala kot umetnica. »V njej se skriva veliko več, kot je videti le na zunaj, sicer je ne bi tako ljubil«.Tudi za Jona Petersa je to že peti zakon. Poročen je bič z igralko, imel je afero z, katero je spoznal na snemanju komedije For Pete's sake. Poročen je bil tudi s producentko, ki se skupaj z njunima hčerama Caleigh in Skye udeležila včerajšnje poroke.Andersonova je včeraj na twitterju objavila svojo fotografijo, ob kateri je napisala 'ljubezen je v zraku'.Andersonova je bil med drugim poročena z rock zvezdnikom, s katerim ima dva odrasla sinova, country rokerjemin podjetnikom. Med njenimi zadnjimi nekdanjimi partnerji je bil francoski nogometni zvezdnik