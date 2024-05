Papež za zaprtimi vrati domnevno osupnil z vulgarizmom

Osrednja italijanska časnika Corriere della sera in La Repubblica sta poročala, da je papež Frančišek na srečanju za zaprtimi vrati z italijanskimi škofi menda uporabil neposrečen in homofoben izraz ter jim naročil, naj homoseksualnih kandidatov za duhovnike ne spuščajo v semenišča.

Vatikan je že leta 2005, ko je Janeza Pavla II. nasledil Benedikt XVI., prepovedal mašniško posvečenje homoseksualcev oziroma tistih z »globoko zakoreninjenimi homoseksualnimi nagnjenji«. To je pozneje, v odloku iz leta 2016, podprl tudi Frančišek, ki je funkcijo poglavarja Katoliške cerkve nastopil leta 2013. »Zdi se, da je homoseksualnost v naši družbi v modi in da ta miselnost na neki način vpliva na Cerkev,« je dejal v intervjuju dve leti pozneje.

Prejšnji teden se je s škofi sestal za zaprtimi vrati, da bi znova razpravljali o tej temi. Kot sta poročala Corriere in La Repubblica, so se škofi novembra strinjali, da bi homoseksualnim kandidatom omogočili priprave na duhovniški poklic pod pogojem, da se vzdržijo seksualnih praks. Čeprav je Frančišek sčasoma razrahljal svoja stališča o osebah LGBT na splošno (duhovnikom je, recimo, dovolil blagoslov istospolnih parov), naj bi kolegom na srečanju poudaril, da je pomembno sprejeti vsakogar, a da bi nekateri lahko živeli dvojno življenje in je v nekaterih semeniščih »že tako ali tako veliko pederastije« (it. frociagine).

Po navedbah neimenovanih virov je opazka med navzočimi menda sprožila nekaj smeha, a tudi zmedenosti in osuplosti, saj gre za v italijanščini precej vulgaren izraz. Ali se je papež, čigar materni jezik ni italijanščina, temveč španščina, zavedal teže uporabljenega izraza in je bila to le šala, ni znano, Vatikan pa navedb še ni komentiral.