Ne verjame več v klasične literarne junake, zanimajo jo izkušnje

V Veliki Britaniji je izšel nov, težko pričakovani roman pisateljice Rachel Cusk, ki mu je dala naslov Parada. Požel je različne kritike, od navdušenja do zgražanja, tako kot vsa njena dela. V slovenski jezik imamo preveden njen roman Obris, ki je prvi del trilogije v kateri sta še Transit in Kudos.

S to trilogijo se je pisateljica prebila med najbolj uspešne sodobne pisatelje. Čisto na začetku Obrisa je eden od najlepših opisov dogajanja v letalu tik pred vzletom. Umetnina opazovanja. »Pripeti smo sedeli na sedežih, polje tujcev, v tišini, v kakr­šni sedi kongregacija med branjem liturgije. Pokazala nam je rešilni jopič z malim ustnikom, zasilne izhode, z dolgih prozornih cevk visečo masko za kisik. Povedla nas je skozi možnost smrti in katastrofe, kot duhovnik kongregacijo povede skozi opise vic in pekla; in nihče ni skočil pokonci, da bi zbežal, dokler je bil še čas.«

Kanadsko-britanska pisateljica pravi, da ne verjame več v klasične literarne junake, da jih je vedno manj, to, kar jo zanima, so izkušnje. »Nikoli me ni zanimala domišljija, izmišljene zgodbe, ampak le življenje, vse, kar napišem, presnovim skozi to, kar živim.« Zato piše tako imenovano avtofikcijo, v kateri govori predvsem o svojem življenju.

Ker je iskrena, so jo moralisti večkrat napadali. Zaslovela je s knjigo v kateri je pisala o težavah materinstva. Sledil je Aftermath, zgodba o razpadu njenega zakona. Ko beremo njena dela pomislimo, da je življenje hladno in ostro. Nikomur ne prizanaša niti svojemu možu, niti staršem, otrokom, prijateljem, sosedom.

Na vse zna pogledati s svojim pesimističnim pogledom in vendar je tako izjemna pisateljica, ki pravi, da najraje opazuje svet okoli sebe in ves čas posluša. Ko policist koga aretira, izreče tisti slavni stavek: Imate pravico molčati. Vse, kar boste izjavili, bo na sodišču uporabljeno proti vam. Kot premišljuje avtorica, ti tako povedo, da ko nekaj izrečeš, to postane last nekoga drugega. »Kadar kaj pripoveduješ pisatelju, je podobno.

Pisatelji poslušamo in pred nami se pojavi življenje, zato se lahko zgodi, da bodo te zgodbe pristale v našem delu.« Parada je njen že 12 roman. Dogaja se v Parizu, kjer pisateljica zadnja leta živi in kot je povedala za London Times, je inspiracijo zanj našla pri dveh pisateljih Albertu Camusu in Marguerite Duras. To je zgodba o umetnosti, nasilju, morali spolu, ki bo vsekakor dvignila prah.