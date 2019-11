Parada kiča ali srbska poroka desetletja

Ceca in številne druge gostje poroke so se za pomembni dan osvežile z botoksom. FOTO: Ljubo Vukelić

Veljkova nevesta je, za poroko pa sta se po poročanju srbskih medijev odločila takoj, ko sta izvedela, da sta v veselem pričakovanju.Srbski Kurir in telegraf.rs sta na primer poroko spremljal v živo, stran osveževal vsakih nekaj minut in poroki posvetil pozornost, primerljivo s porokami britanske kraljeve družine.Bralci so resnično imeli kaj videti. Vse skupaj je namreč spominjalo na verz »parada pijanstva i kiča« iz pesmi Svirajte mi jesen stiže, Dunjo mojaŽe prihod ženina in njegove družine iz Beograda v nevestino naselje Titel je bil spektakularen. Mladi Veljko se je pripeljal z rolls roycem, gostje so mu sledili v mercedesih, glavna zvezda poroke, ženinova mati, pa se je skupaj s hčerkopripeljala kar v okrašenem avtobusu.Za to priložnost si je 46-letna pevka razpustila lase in se odela v tigrasto majico in bele hlače, tako ona kot številne gostje poroke pa so se za slovesni dogodek izdatno osvežile z botoksom. Poročni obred je potekal v cerkvi svetega Save v Beogradu.Na poročnem slavju je nosila oprijeto zlato obleko, najbolj glasno pa je zapela pesem Danas majko ženiš svoga sina.Spektakularna je bila tudi poroka sama, čeprav so se držali tudi tradicije.Nevestina obleka je priromala iz Pariza, ženin je – podobno kot njegov oče leta 1995 – na poroki streljal v jabolko, za nevesto je plačal odkupnino, trubače pa je širokogrudno zalagal s 50- in 100-evrskimi bankovci. Manjkalo ni niti strljanje v zrak in pirotehnika. Okoli 500 povabljencev se je gostilo z izbranimi jedmi.Po poroki je Veljko, ki se ukvarja z boksom, na družabnem omrežju objavil posnetek, kako hrani prašiče in babici pomaga pri delu okoli hleva, s čimer je najbrž želel pokazati, da ni razvajen bogataški sin.