Paralizirana od upanja

Skulpture iz masivnega litega stekla 70-letne Roni Horn, ki velja za eno najpomembnejših ameriških umetnic svoje generacije, so hkrati videti kot led in kot voda, kot nekaj trdnega in nekaj, kar se lahko vsak hip razlije. Njena najnovejša razstava v Londonu nosi naslov Seizure of Hope (Napad upanja). Nastala je iz enega samega stavka, ki ga je Horn pred leti slišala v nastopu ameriške komičarke Marie Bamford: »Paralizirana sem od upanja.«

Stavek jo je začel preganjati. Vsak večer znova ga je zapisovala. In zdaj je v Londonu razstavljenih 76 risb, na katerih se ista poved ponavlja kot mantra, molitev ali opozorilo. Besede so zapisane z mehkim grafitnim svinčnikom, ponekod komaj berljive.

Kot misel, ki se vrača sredi noči in človeku ne pusti spati. Horn pravi, da se je vse začelo v času, ko je doživljala »politični propad Amerike«. Ni govorila le o volitvah ali posameznih politikih, temveč o občutku erozije vrednot, o svetu, v katerem postajajo nesramnost, brezbrižnost in cinizem nekaj običajnega. Ob tem je ostajalo vprašanje: kako ohraniti upanje, ne da bi nas to upanje povsem ohromilo?

Njene skulpture, že desetletja med najbolj prepoznavnimi sodobnimi deli, so izdelane iz litega stekla, ki se več mesecev počasi ohlaja, material, ki je tehnično gledano tekočina, čeprav ga doživljamo kot trdno snov. Horn že dolgo zanima prav ta vmesni prostor med enim in drugim stanjem. Med gotovostjo in dvomom. Med identitetami. Med spoloma. Med kraji.

Nova razstava je bolj osebna kot večina njenih prejšnjih projektov. Nastala je iz občutka izgube; prijateljev, ki so zboleli, politične tesnobe in vprašanja, kako živeti v času, ko se zdi, da se svet krči. A vendar je v njej nekaj nepričakovano optimističnega. »Vedno svojo srečo jemljem osebno,« pravi umetnica.