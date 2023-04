Pariz bo brez skirojev za najem

Francoska vlada je brez glasovanja v parlamentu uzakonila pokojninsko reformo, a se protesti proti podaljšanju delovne dobe nadaljujejo. Pod vodstvom bojevitih sindikatov se na ulice še vedno zgrinjajo milijoni do reforme kritičnih državljanov in v skladu s tradicijo aktivnega državljanstva tudi množice ljudi, ki jih reforma morda ne bo zadevala. Središče protestov je v centralistično urejeni državi prestolnica Pariz, kjer so imeli v nedeljo tudi drugačno obliko izražanja ljudske volje, referendum.

Bolj kot sam referendum je bilo zanimivo, zakaj so ga sklicali. V časih množičnih protestov se marsikomu zdi tema, ali bodo imeli v mestu še električne skiroje za najem, precej trivialna. A prav o tem je mestna oblast pod vodstvom socialistične županje Anne Hidalgo povprašala volivce. V mestu imajo tri podjetja, Dott, TIER in Lime, po 5000 električnih skirojev. Izid je bil nedvoumen. Na referendumu je skoraj devet desetin udeležencev glasovalo proti temu, da bi tri tuja podjetja, s sedeži v Kaliforniji, Nemčiji in na Nizozemskem, lahko še naprej služila z oddajanjem teh vozilc.

Podjetja s sedeži v Kaliforniji, Nemčiji in na Nizozemskem od 31. avgusta ne bodo več oddajala električnih skirojev v Parizu. FOTO: Thomas Samson/AFP

Na nedvoumen izid meče senco le udeležba. V mestu, kjer samo v ožjem delu, ki ga pokriva občina pod vodstvom Hidalgove, živi 1,38 milijona volivcev, je svoje glasove oddalo le 103.000 ljudi, precej manj kot desetina udeležencev. A 63-letne županje, potomke ekonomskih priseljencev iz Španije, to ne moti. »Zavezana sem k temu, da upoštevam voljo volivcev. Tako preprosto je to,« je po referendumu, ko so sporočili izid, v nedeljo povedala Hidalgova. To pomeni, da 31. avgusta, ko podjetjem poteče dovoljenje za oddajanje, tega ne bodo podaljšali in svoje skiroje bodo morala odstraniti z ulic. Na zasebne lastnike takšnih in drugačnih skirojev ta odločitev ne vpliva.

Mestna oblast je od leta 2014, odkar je na oblasti Hidalgova, spodbujala uporabo prevoza brez izpustov. Zato je leta 2018 v veseljem uvedla tudi električne skiroje za najem. A so nevešči, brezobzirni in pogosto pijani vozniki povzročili številne nesreče, tudi s smrtnimi izidi, in še povečevali gnečo na že tako prenatrpanih ulicah velemesta. Zato so se nasprotniki skirojev organizirali v prava združenja, njihova številnost pa je socialistično županjo prisilila k razpisu referenduma. Poleg tega tudi sama zameri tujim ponudnikom, da na račun njenih someščanov in obiskovalcev mesta nesramno služijo. Deset minut najema električnega skiroja v Parizu namreč stane pet evrov.